  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۷:۰۴

مجمع سالیانه مخابرات برگزار می شود

مجمع سالیانه مخابرات برگزار می شود

مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران ۲۴ اردیبهشت ماه جاری برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی سالیانه شرکت مخابرات ایران با هدف بررسی و ارائه عملکرد شرکت مخابرات ایران به عنوان چهارمین شرکت بزرگ بورسی کشور روز پنج شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه با حضور صاحبان سهام این شرکت و اعضای هیات مدیره و نمایندگان سازمان حسابرسی و بورس برگزار خواهد شد.

شرکت مخابرات ایران مهرماه سال ۸۸ در راستای اجرای ابلاغیه بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی، خصوصی و ۵۱ درصد سهام آن به بخش خصوصی واگذار شد.

هم اکنون ۵۱ درصد سهام شرکت مخابرات ایران، متعلق به شرکت توسعه اعتماد است و ۴۹ درصد آن نیز در اختیار سهام عدالت، دولت، سهامداران خرد و کارکنان مخابرات است.

مجمع عمومی سالیانه شرکت مخابرات ایران در حالی قرار است روز پنج شنبه هفته جاری برگزار شود که ۴ روز مانده به برگزاری این مجمع، اعضای هیات مدیره شرکت مخابرات حکم برکناری کاظم ابراهیمی صدرآبادی، مدیرعامل این شرکت را امضا و سید اسدالله دهناد را به عنوان سرپرست این شرکت اعلام کردند.

کد مطلب 2579328

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها