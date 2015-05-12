مجمع سالیانه مخابرات برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی سالیانه شرکت مخابرات ایران با هدف بررسی و ارائه عملکرد شرکت مخابرات ایران به عنوان چهارمین شرکت بزرگ بورسی کشور روز پنج شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه با حضور صاحبان سهام این شرکت و اعضای هیات مدیره و نمایندگان سازمان حسابرسی و بورس برگزار خواهد شد.

شرکت مخابرات ایران مهرماه سال ۸۸ در راستای اجرای ابلاغیه بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی، خصوصی و ۵۱ درصد سهام آن به بخش خصوصی واگذار شد.

هم اکنون ۵۱ درصد سهام شرکت مخابرات ایران، متعلق به شرکت توسعه اعتماد است و ۴۹ درصد آن نیز در اختیار سهام عدالت، دولت، سهامداران خرد و کارکنان مخابرات است.

مجمع عمومی سالیانه شرکت مخابرات ایران در حالی قرار است روز پنج شنبه هفته جاری برگزار شود که ۴ روز مانده به برگزاری این مجمع، اعضای هیات مدیره شرکت مخابرات حکم برکناری کاظم ابراهیمی صدرآبادی، مدیرعامل این شرکت را امضا و سید اسدالله دهناد را به عنوان سرپرست این شرکت اعلام کردند.