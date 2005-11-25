خروج يك تريليون دلار سرمايه كشورهاي عربي



به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از گلف نيوز، در جديدترين گزارش مركز فاينانس بين المللي حجم سرمايه هاي خارج شده از كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس، بيش از يك تريليون دلار تخمين زده شده است.

بر اساس اين گزارش، اكثر قريب به اتفاق سرمايه هاي عظيم خارج شده از كشورهاي عربي روانه بانك ها و موسسات مالي و سرمايه گذاري اروپايي و آمريكايي شده است.

اين گزارش حاكي است، اكثر سرمايه گذاران عربي به دنبال فرصتهاي سرمايه گذاري در كشورهاي خارجي خصوصا كشورهاي صنعتي و اروپايي مي باشند.

مركز فاينانس بين المللي در گزارش خود مي افزايد، طي يكي دو سال گذشته روند خروج سرمايه از كشورهاي عربي كند شده است و تاكنون مقداري از سرمايه گذاري هاي خارجي اعراب به اين كشورها بازگشته است.

بر پايه اين گزارش، با وجود خروج سرمايه هاي كلان از كشورهاي عربي، اين كشورها فقط كمي بيش از يك درصد كل سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي جهان را جذب خود كرده اند. مهمترين مشكل سرمايه گذاري در كشورهاي عربي، كمبود شركتهاي محلي ثبت شده و كنترل اقتصاد اين كشورها توسط خاندان بزرگ و قدرتمند حكومتي و اقتصادي است.

بعلاوه، سطح سواد سرمايه گذاران عربي كه سرمايه هاي خود را روانه خارج مي سازند، پايين است و كشورهاي عربي نيز هيچ قانوني در رابطه با جلوگيري از خروج سرمايه ندارند. با اين وجود، با كاسته شدن از موانع سرمايه گذاري در منطقه اوضاع خروج سرمايه از اين كشورها كمي بهبود يافته است.

مركز فاينانس بين المللي دوبي موثرترين راهكار براي جلوگيري از خروج سرمايه اعراب را توسعه بازارهاي مالي و بورس در اين كشورها مي داند، به طوريكه بازار بورس دوبي با عمر كوتاه خود تاكنون رشد كلاني داشته است و در حال پيدا كردن جايگاه خود در زنجيره بورسهاي بزرگ جهاني است.