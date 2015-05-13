طلاب باید ترویج گر اسلام ناب محمدی باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد امامی کاشانی عصر دیروز در دیدار با طلبه های حوزه علمیه امام جعفر صادق (ع) زاهدان اظهار داشت: طلبه نقش مهمی در معرفی اسلام دارد، پس باید سعی کند روز به روز برای شناسایی اسلام ناب تمامی تلاش خود را بکار برد.

وی افزود: آگاهی از ضروریات دین مبین اسلام، یکی از شروط طلبگی است، طلبه ای موفق خواهد بود که نسبت به زمان و مکان که در آن قرار دارد حساس و از تمامی شرایط آگاه باشد.

وی به تلاش برای تقویت فرهنگ دینی ونقش طلاب در تحقق این رسالت مهم اشاره کرد و گفت: طلاب و روحانیون در این راستا وظیفه ای سنگین برعهده دارند.

وی مهم ترین ویژگی یک طلبه را کرامت انسانی خواند و اظهارکرد: این ویژگی با توجه به موقعیت خاص طلبه در جامعه بسیار مهم است.

آیت الله امامی کاشانی بیان کرد: طلاب باید بدانند که تلاش در راه اسلام نگاه ویژه خداوند را برای آنان در بر خواهد داشت و به نوعی هر عملی که در راستای رضایت خداوند باشد، خشنودی پروردگار را نیز به همراه دارد.

وی گفت: اسلام ناب، امروز غریب واقع شده است و همگان باید برای معرفی چهره واقعی اسلام نهایت تلاش خود را کار برند، در این راه طلبه های نقش مهم و اثر گذاری دارند، پس باید به بهترین شکل قدر این جایگاه خود را بدانند.

آیت الله امامی کاشانی خلوص نیت و داشتن اخلاص برای خدا را از دیگر ویژگی های لازم طلاب ذکر کرد وافزود: اگر کسب علم برای رضای خدا باشد موجب ترقی انسان خواهد شد در غیر این صورت، علم مانعی برای ترقی معنوی انسان می شود.