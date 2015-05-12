به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره نخستین جشنواره بین‌­المللی است که در آن کاریکاتوریست­‌های سراسر دنیا نگاه دقیق خود را به وقایع یمن، به تصویر خواهند کشید.

سکوت رسانه­ های غربی و مجامع بین­ المللی، کودک­‌کشی در یمن و خیانت و همراهی شیوخ عرب از موضوعات بخش کارتون و ملک سلمان (پادشاه عربستان)، خلیفه­ بن­ زاید آل نهیان (امیر امارات)، منصور هادی (رییس جمهور فراری یمن)، حمد بن­ عیسی آل­ خلیفه (پادشاه بحرین)، تمیم بن حمد بن­ خلیفه آل­ ثانی (امیر قطر)، بنیامین نتانیاهو، فرانسوا اولاند و باراک اوباما از دیگر موضوعات بخش کاریکاتور در این جشنواره است.

علاقمندان می ی­توانند حـداکثر ۵ اثر خود را با فرمت jpg و با کیفیت­dpi ۲۰۰ با طول یا عرض pixel ۲۰۰۰ تا تاریخ ۲۰ خردادماه سال جاری به پست الکترونیکی info@irancartoon.com ارسال کنند.

به نفرات اول هر بخش۱۵۰۰ دلار، نفرات دوم ۱۰۰۰ دلار و نفرات سوم ۷۰۰ دلار بانضمام لوح تقدیر و تندیس اهدا خواهد شد.

نخستین مسابقه بین­ المللی کارتون و کاریکاتور با موضوع جنایات آل سعود در یمن به همت فرهنگ­سرای اندیشه و سایت ایران کارتون در واکنش به جنایاترژیم آل سعود علیه جنبش انقلابی مردم یمن و اقدام به نسل کشی و کشتار کودکان بی دفاع برگزار می ­شود.