به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره نخستین جشنواره بینالمللی است که در آن کاریکاتوریستهای سراسر دنیا نگاه دقیق خود را به وقایع یمن، به تصویر خواهند کشید.
سکوت رسانه های غربی و مجامع بین المللی، کودککشی در یمن و خیانت و همراهی شیوخ عرب از موضوعات بخش کارتون و ملک سلمان (پادشاه عربستان)، خلیفه بن زاید آل نهیان (امیر امارات)، منصور هادی (رییس جمهور فراری یمن)، حمد بن عیسی آل خلیفه (پادشاه بحرین)، تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی (امیر قطر)، بنیامین نتانیاهو، فرانسوا اولاند و باراک اوباما از دیگر موضوعات بخش کاریکاتور در این جشنواره است.
علاقمندان می یتوانند حـداکثر ۵ اثر خود را با فرمت jpg و با کیفیتdpi ۲۰۰ با طول یا عرض pixel ۲۰۰۰ تا تاریخ ۲۰ خردادماه سال جاری به پست الکترونیکی info@irancartoon.com ارسال کنند.
به نفرات اول هر بخش۱۵۰۰ دلار، نفرات دوم ۱۰۰۰ دلار و نفرات سوم ۷۰۰ دلار بانضمام لوح تقدیر و تندیس اهدا خواهد شد.
نخستین مسابقه بین المللی کارتون و کاریکاتور با موضوع جنایات آل سعود در یمن به همت فرهنگسرای اندیشه و سایت ایران کارتون در واکنش به جنایاترژیم آل سعود علیه جنبش انقلابی مردم یمن و اقدام به نسل کشی و کشتار کودکان بی دفاع برگزار می شود.
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