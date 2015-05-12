اجازه تخليه فاضلاب در رودخانه عباس آباد همدان داده نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین آذر تكین بعداز ظهر سه شنبه در جلسه ساماندهی فاضلاب شهرستان همدان در فرمانداری همدان عنوان كرد: آب شهر همدان از ۱۰۴ حلقه چاه، سد اكباتان و رودخانه‌های خاكو و عباس آباد تامین می‌شود.

وی ادامه داد: ۷۵۰ لیتر آب از چاه‌های بهار، ۲۵۰ لیتر آب از رودخانه عباس آباد و مابین ۱۰ تا ۷۰۰ لیتر آب نیز كه در فصول مختلف تغییر می‌کند از رودخانه خاكو برداشت داریم.

مدیر شرکت آب و فاضلاب شهرستان همدان با اشاره به اینكه در ساعات پیك مصرف یك هزار و ۷۰۰ تا یك هزار و ۸۰۰ لیتر در ثانیه آب در شهر همدان مصرف می‌شود اما متوسط مصرف یك هزار و ۴۰۰ لیتر است، افزود: رستوران‌هایی مابین رودخانه عباس اباد همدان هستند كه باید فاضلاب آنها به صورت بهداشتی جمع آوری شود هرچند قبل از نظارت جدی بر آن‌ها حتی خود این نهاد نیز به اندازه محیط زیست حساسیت لازم را در این زمینه نداشت.

آذر تكنین اظهار داشت: ۱۵ درصد از آب شرب مردم همدان از منطقه گنج نامه تامین می‌شود و نباید اجازه تخلیه فاضلاب در رودخانه عباس آباد داده شود.

رئیس اداره بهداشت شهرستان همدان نیز در این نشست اذعان داشت: چهار مورد از واحدهای خدماتی در دره گنجنامه قبل از عید نوروز امسال پلمپ شدند و با مجموعه اردوگاه ابوذر و اردوگاه سپاه انصار الحسین (ع) نیز در خصوص نصب تانكرها در حال مذاکره‌ایم.

كارشناس بهداشت شهرستان همدان نیز در این نشست با اشاره به اینكه با شکایت‌های رسیده به نظر می‌رسد در بعضی از ساعات روز فاضلاب از یكی از نقاط وارد رودخانه عباس آباد می‌شود، بیان داشت: گزارش‌هایی در این خصوص به دست این نهاد رسیده كه ابهاماتی را در خصوص جمع آوری فاضلاب ایجاد كرده است.

حسین خانجانی افزود: مسیر فاضلاب دکه‌هایی كه مجموعه شهرداری در گنجنامه ایجاد كرده آنچنان که باید مشخص نیست.

نماینده تله كابین گنج نامه نیز در این نشست با دفاع از عملكرد مجموعه از بدو تاسیس تا كنون در جمع آوری فاضلاب گفت: هیچ گونه فاضلابی از این مجموعه وارد رودخانه گنجنامه نمی‌شود.

نماینده سازمان آموزش و پرورش نیز در این نشست با اشاره به مشكلات مالی این نهاد برای ایجاد تانكر های اتیلن برای اردوگاه گنجنامه از مسئولان و نهادها درخواست یاری كرد.