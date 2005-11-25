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۴ آذر ۱۳۸۴، ۱۰:۳۴

كتاب "15 گفتار" استاد مطهري به زبان اردو ترجمه شد

كتاب "15 گفتار" استاد مطهري به زبان اردو ترجمه شد

كتاب ارزشمند « 15 گفتار » اثر استاد شهيد آيت الله مرتضي مطهري كه به زبان اردو ترجمه شد. اين كتاب همچنين طي مراسمي در راولپندي پاكستان رونمايي شد.

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر"، دراين مراسم كه جمعي از شخصيتهاي علمي ، فرهنگي و ادبي منطقه حضور داشتند ، چند تن از استادان و فرهيختگان پاكستان پيرامون آثار استاد مطهري مطالبي بيان كردند.

آقاي « ثاقب اكبر » نويسنده و مترجم كتاب « 15 گفتار » شهيد مطهري به زبان اردو ، در خصوص زندگي و خصوصيات اخلاقي شهيد مطهري سخناني ايراد كرد .وي گفت : ساده زيستي و بزرگ انديشي استاد مطهري نمونه عملي هر انسان آگاه است . او پيشنهاد كرد «آكادمي مطهري» در پاكستان تأسيس شود تا بتوان در ترويج و نشر افكار وي بيشتر خدمت كرد .


« مهرداد رخشنده » وابسته فرهنگي و مسؤل خانه فرهنگ كشورمان در راولپندي نيز گفت : پايه هاي فكري انقلاب اسلامي بر اساس افكار شهيد مطهري استوار شدند و هدف زندگي استاد سعي و كوشش عليه ظلم و استبداد بود .

وي با اشاره به دوران گهربار زندگاني استاد مطهري افزود : در خصوص شخصيت استاد مطهري همين بس كه امام خميني (ره) در زمان شهادت او گفتند ، « مطهري پاره تن من بود».

به گزارش روابط عمومي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، در ادامه اين مراسم ، پروفسور فتح ملك ، رئيس فرهنگستان ملي زبان پاكستان گفت : با مطالعه كتابهاي استاد مطهري متوجه مي شويم كه او ضد فرقه گرايي و منادي وحدت بين مسلمانان بوده است و به همين دليل نبايد شهيد مطهري را منحصر به جغرافيايي خاص با مذهب خاص بدانيم. او متعلق به جهان اسلام است.

وي افزود: استاد مطهري با نوشتن مطالب بسياري درخصوص افكار اقبال در كتابهايش بزرگترين خدمت را به ترويج فكر اقبال درايران كرده است.

کد مطلب 257938

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