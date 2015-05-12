رئیس مجلس در نمایشگاه کتاب حضور یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش (ساعت ۱۷) وارد مصلای بزرگ امام خمینی(ره) محل برگزاری بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران شد.
رئیس مجلس در جلوی سالن تشریفات نمایشگاه کتاب، مورد استقبال سیدعباس صالحی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس نمایشگاه کتاب تهران قرار گرفت.
وی هم اکنون در جلسهای با رئیس نمایشگاه حضور یافته است و احتمال میرود تا دقایقی دیگر بازدید خود را از بخش های مختلف بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران آغاز کند.
نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران تا شنبه ۲۶ اردیبهشت در مصلای تهران دایر خواهد بود.
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