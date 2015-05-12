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۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۷:۱۴

رئیس مجلس در نمایشگاه کتاب حضور یافت

رئیس مجلس در نمایشگاه کتاب حضور یافت

رئیس مجلس شورای اسلامی در محل برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران حضور یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش (ساعت ۱۷) وارد مصلای بزرگ امام خمینی(ره) محل برگزاری بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران شد.

رئیس مجلس در جلوی سالن تشریفات نمایشگاه کتاب، مورد استقبال سیدعباس صالحی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس نمایشگاه کتاب تهران قرار گرفت.

وی هم اکنون در جلسه‌ای با رئیس نمایشگاه حضور یافته است و احتمال می‌رود تا دقایقی دیگر بازدید خود را از بخش های مختلف بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران آغاز کند.

نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران تا شنبه ۲۶ اردیبهشت در مصلای تهران دایر خواهد بود.

کد مطلب 2579385

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