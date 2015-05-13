سد بالادست تالاب «شور و شیرین» عامل فرونشست دشت میناب

دکتر محمد درویش در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در حال حاضر میزان فرونشست در دشت میناب به اندازه ای است که اکولوژیست‌ها از آن به عنوان شکاف یا شقه شدن زمین شناسی نام می برند.

به گفته وی، بروز این پدیده در دشت میناب که در نزدیکی سواحل دریا قرار دارد پدیده ای بسیار حیرت‌انگیز است که به خاطر افت شدید سطح آب زیرزمینی در این دشت رخ داده است.

درویش اظهار داشت: در حقیقت سدسازی در بالادست رودخانه شور و شیرین که به تالاب شور و شیرین منتهی می شود و موجب رونق کشاورزی بی‌رویه در این منطقه شده از یک سو و از سوی دیگر خشکسالی‌های پی در پی، موجب کاهش سطح آب زیرزمینی و در نتیجه فرونشست زمین در این منطقه شده است.

مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان محیط زیست با اشاره به اظهارات نماینده میناب در مجلس شورای اسلامی در خصوص بروز فاجعه در این منطقه در آینده نزدیک به دلیل فرونشست دشت، تصریح کرد: در حقیقت مهمترین کاری که می توان برای این فاجعه انجام داد، آموزش جوامع محلی برای کاهش وابستگی معیشتی به منابع آب و خاک در منطقه است.

وی افزود: یکی دیگر از پیامدهایی که این سد برای دشت میناب دارد، نابودی تالاب منحصر به فرد شور و شیرین است که موجب کاهش شدید تنوع زیستی آن شده و میش‌ماهی که بومی این تالاب بوده و گونه ای بسیار ارزشمند و گرانقیمت است را در آستانه انقراض قرار داده است.

به گفته درویش، از روده میش‌ماهی برای نخ بخیه استفاده می شود، برای همین این ماهی بسیار گرانقیمت بوده و هر کیلوگرم آن بیش از یک میلیون تومان قیمت دارد.

وی تاکید کرد: سازمان محیط زیست کارگاهی برای آموزش جوامع محلی در نظر گرفته است تا به آنها آموزش دهد که به جای افزایش بهره برداری از منابع آب منطقه و استفاده بیش از حد از آبی که در پشت سد جمع آوری می شود، به حفظ و احیای این تالاب ارزشمند بپردازند و در حقیقت هم از نظر معیشتی نیازمندی‌های خود را از طریق این تالاب برآورده کنند و هم جذابیت‌های اکوتوریسم را در منطقه افزایش دهند.

مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان محیط زیست با اشاره به نابودی نخلستان‌های منطقه در اثر خشکسالی و کاهش سطح آبهای زیرزمینی، یادآور شد: سازمان جنگل ها نیز بایستی در این خصوص اقدام کند تا وابستگی معیشت جوامع محلی را به منابع آبی که رو به پایان است در این منطقه کاهش دهد.

درویش افزود: همچنین وزارت جهاد کشاورزی بایستی با افزایش راندمان آبیاری در زمین های کشاورزی، در خصوص کاهش استفاده از منابع آب زیرزمینی و ذخیره آب در سفره‌های زیرزمینی منطقه برای جلوگیری از فرونشست بیشتر دشت میناب اقدام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته نماینده مردم میناب در مجلس شورای اسلامی نسبت به فرونشست بخش عمده ای از دشت میناب هشدار داده و گفته است که در آینده نزدیک این فرونشست می تواند برای مردم منطقه فاجعه به بار آورد.