محمد مهدی سیار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مجموعه اشعار منتشر شده‌اش در نمایشگاه کتاب تهران اظهار داشت: اینکه چاپ کتاب در کشور ما زیاد شده نشان دهنده یک رشد فرهنگی و عدالت عمومی است که بخشی وسیع از شاعران می‌توانند به انتشار دفاتر شعر بپردازند. اما اینکه با تانی و تامل کتاب شعر در کشور ما چاپ شود امر دیگری است. البته شاعری به سن نیست ولی پختگی و کار و مطالعه شعر که با افزایش سن حاصل می شود، شعر را پخته تر می‌کند با این حال جان جوان و شور جوانی می‌تواند افق‌های تازه‌ای در شعر ایجاد کند و منجر به جهشی در کار شعر شود.

وی افزود: شاعران جوان معمولا در همان یکی دو سال اول جهشی در کار شعر انجام می‌دهند و در عرض همان یکی دوسال به فضای ذهنی می‌رسند که حس می‌کنند می‌توانند کتاب چاپ کنند. در اینجاست که باید با کمی تامل و نظر استاد جلو رفت. البته توجه داشته باشید که این تجربه جهش هیچ وقت دیگر جز در جوانی قابل تجربه نیست اما لازم است که شاعران جوان در انجام آن با دقت نظر وارد شوند.

بهتر است حکم قطعی ندهیم

این شاعر تصریح کرد: من فکر می‌کنم خیلی از ماهایی که باید حالا حالا بشنویم تا بسراییم، بیشتر زبان شده‌ایم. یعنی بیشتر دوست داریم اثر تولید کنیم تا از زبان صاحبان اثر و بزرگان چیزی بشنویم. البته از دل چند صدایی مضامین خوبی حاصل می شود اما بهتر است حکم قطعی ندهیم.

شاعر مجموعه شعر «رودخوانی» در بخش دیگری از این گفتگو بیان داست: در مقابل این حجم از تولید دفتر شعر، مخاطب هم البته باید حرفه‌ای‌تر شود و ذوق خودش را پرورش دهد تا بتواند تشخیص دهد که شعر پیش رویش قوی است یا نه. به هر شکل فضای رسیدن شعر به مخاطب این روزها زیاد شده است و حالا باید منتظر ماند و دید که مخاطب در این فضا در نهایت چه تصمیمی می‌گیرد.

شاعر برنده جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی در ادامه با اشاره به نمایشگاه کتاب اظهار داشت: امسال مجموعه اشعار جوانان به ویژه آثاری که من در موسسه شهرستان ادب دیدم هم تنوع چهره‌ا‌ی و محتوایی خوبی پیدا کرده است. از طرف دیگر سه نفر از جوانانی که در دوره آموزشی شعر جوان انقلاب اسلامی فعالیت داشتند، امسال از شورای شعر سختگیر موسسه مجوز تایید انتشار اثر دریافت کردند که به نظرم یک اتفاق است چون معنایش این است که به حدی رسیده‌اند که بتوانند از نظر کمیت و کیفیت به انتشار اثر برسند.

تیم امید شعر ایران

وی افزود: به نظرم این دفاتر شعر در واقع تیم امید شعر ایران را شکل می‌دهند و کمکم دارد مسیر تازه‌ای را در شعر معاصر ایجاد می‌کند. در کنار آنها مجموعه شعر «قرار» سروده محمدرضا پورطهماسبی و نیز «صفر بمباران» علی محمد مودب که از آن دست کارهایی است که در نمایشگاه امسال منتشر شد و البته جایش در ادبیات امروز ما خالی بود. این اثر از آن کتابهایی است که خواندنش آدم را یکسال پیر میکند، روی پیشانی دهم آدم چروک می اندازد و خلسه اش با آدم می ماند.

سیار ادامه داد: کتاب «اعتراض و عشق» نیز که شناخت نامه علیرضا قزوه است به زودی در نمایشگاه منتشر می شود که فکر می کنم قدردانی خوبی از یک عمر تلاش ادبی او باشد. این کتاب گفتگوی بلند متفاوتی با او را شامل می شود که تصویری متفاوتتر از آنچه تا به حال از او دیدم عرضه کرده است. این کتاب خیلی خوب به حواشی زندگی او پرداخته است.