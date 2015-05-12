خدمات رسانی به جامعه عشایر ایلام ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی عصر سه شنبه در دیدار با مسئولان امور عشایری استان ایلام اظهار داشت: جامعه عشایری استان ایلام نقش مهمی در تولیدات لبنی در استان و کشور دارند.

وی بیان داشت: این قشر زحمت کش نیازمند خدمات رسانی بیشتر از سوی مسئولان دارند و هم اکنون نیز اقدامات خوبی برای این قشر صورت گرفته است.

امام جمعه ایلام عنوان کرد: عشایر استان ایلام همواره در تولیدات دامی در کشور نقش بسیار مهمی دارند که باید مسئولان برای بالا بردن تولیدات عشایر خدمات رسانی را بیشتر کنند.

علی سلیمی مدیر کل امور عشایری استان ایلام نیز در این دیدار اظهار داشت: یکی از مهمترین اقدمات لازم برای عشایر استان ایلام بحت مرمت دو هزار و ۲۰۰ کیلومتر راه عشایری بوده است.

وی بیان داشت: آبرسانی با تانکرهای سیار یکی دیگر از اقدامات امور عشایری استان ایلام در جهت رفع بر طرف کردن کم آبی در نقاط عشایری استان بوده است.

این مسئول عنوان کرد: هم اکنون بسیاری از تولیدات دامی عشایر استان ایلام علاوه بر تامین نیاز استان به سایر نقاط کشور نیز ارسال می شود.

وی افزود: گوشت قرمز، روغن محلی، شیر و ...از مهمترین تولیدات عشایر استان ایلام است که نقش ارزنده ای در تامین نیازهای کشور و استان دارند.