تلاش فاطمه روحانی برای نزدیک شدن به المپیک ۲۰۱۶

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه روحانی جوان ۲۲ ساله ورامینی در تلاش است تا در آوردگاه مسابقات قهرمانی جهان در روسیه بر روی سکو قرار گرفته و شانس خود را برای رسیدن به مسابقات المپیک ۲۰۱۶ افزایش دهد.

روحانی که مدال نقره بازيهاي آسيايي اينچئون و مدال طلاي ارتش‌هاي جهان در سال گذشته و مدال برنز مسابقات قهرماني آسيادر سال ۲۰۱۲ را در کارنامه دارد؛ به دنبال کسب مقامی در خور توجه در مسابقات جهانی روسیه است، مقامی که روحانی شایستگی رسیدن به آن را دارد.

جدال با نماینده کرواسی در اولین گام

اگرچه فاطمه روحانی با توجه به سن خود توانسته است مدال های رنگارنگی را برای کشور و دیار ۱۵ خرداد کسب کند اما کسب مدال از آوردگاه روسیه و رسیدن به مسابقات المپیک آرزوی هر تکواندو کار ایرانی است.

روحانی که تاکنون ۵ مدال طلا، ۳ نقره و ۳ برنز را از اوردگاه مسابقات آسیایی و بین المللی برای کشور کسب کرده است تلاش می کند تا در مسابقات روسیه دوازدهمین مدال بین المللی خود را نیز به ویترین افتخارات خود اضافه کند.

رویای فاطمه روحانی برای رسیدن به مسابقات المپیک

این تکواندوکار زن ورامینی روز پنجشنبه در حالی کار خود را در مسابقات جهانی روسیه آغاز می کند که در اولین گام باید به مصاف نماینده کشور کرواسی برود و در صورت برتری مقابل این حریف با نماینده کشور سوئد رقابت کند.

مردم شهرستان ورامین نیز همواره نشان داده اند که علاقه مند به ورزش بوده و ورزشکاران خود را با تمام توان حمایت می کنند که این امر در زمان برگشت فاطمه روحانی از مسابقات آسیایی اینچئون به خوبی قابل لمس بود.

روحانی از ورزشکاران مطرح خطه ورامین است

مجید بذرافشان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فاطمه روحانی یکی از ورزشکاران مطرح شهرستان ورامین در عرصه میادین ملی و بین المللی است که توانسته با تکیه بر توانایی خود، مقام های در خور توجهی را کسب کند.

رییس اداره وراش و جوانان ورامین افزود: همه مردم ورامین امیدوار هستند که خانم روحانی در مسابقات جهانی روسیه نیز بتوانند بار دیگر افتخار تازه ای را برای کشور و دیار ۱۵ خرداد کسب کرده و به همین منظور برای پیروزی های وی و سایر ملی پوشان ایرانی دعا می کنند.

گفتنی است از افتخارات فاطمه روحانی می‌توان به کسب مدال نقره وزن ۶۳ کیلوگرم در مسابقات نوجوانان غرب آسیا ۲۰۰۹، مدال طلا ۶۳ کیلوگرم در مسابقات نوجوانان تکواندو آسیا ۲۰۰۹، مدال برنز ۷۳ کیلوگرم در مسابقات تکواندو آسیا ۲۰۱۲ ویتنام ، مدال طلای وزن ۷۳ کیلوگرم در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۱۳ اندونزی و مدال نقره بازی های آسیایی اینچئون کره جنوبی ۲۰۱۴ اشاره کرد.