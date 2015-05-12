نتیجه پایش شاخصهای ارتباطی کشور/ دسترسی ۳۸درصدی به اینترنت

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اطلاعاتی که از سوی نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران منتشر شده است، بخش ICT کشور در حوزه های مختلف با اهداف کمی مورد انتظار برنامه پنجم توسعه فاصله دارد.

نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات، وضعیت عملکردی این بخش و وضعیت مورد انتظار در انتهای برنامه پنجم توسعه کشور را در ۱۳ حوزه و گروه به تفکیک بررسی و مقایسه کرده است.

یکی از گروههای مورد نظر، توسعه زیرساختهای فناوری است که در قالب ۱۲ زیرشاخه مورد بررسی قرار گرفته است و وضعیت عملکردی این شاخص ها تا پایان سال ۹۲ از سوی درگاه پایش جامعه اطلاعاتی ایران اعلام شده است.

در این شاخص حداقل سرعت اینترنت باندپهن ۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه درنظر گرفته شده است که در این اندازه گیری نسبت خانوارهای دارای دسترسی به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت باندپهن با ۶۳ درصد تحقق، ۳۸ درصد عنوان شده این درحالی است که وضعیت مورد انتظار در انتهای برنامه پنجم توسعه این است که ۶۰ درصد خانوارها دارای دسترسی به شبکه ملی و اینترنت باندپهن باشند.

در بخش ظرفیت پهنای باند اینترنت بین الملل، عملکرد اعلام شده با ۲۵ درصد تحقق اهداف، ۱۲۴ گیگابیت برثانیه است که این ظرفیت باید تا پایان برنامه پنجم به ۵۰۰ گیگابیت بر ثانیه برسد. در همین حال میزان تحقق توسعه ظرفیت پهنای باند اینترنت داخلی ۴۲ درصد و ۸۴۴ گیگابیت بر ثانیه اعلام شده که باید براساس اهداف مدنظر در برنامه تا پایان سال ۹۴ به ۲ هزار گیگابیت برثانیه برسد و دستگاه مسئول این بخش نیز شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام شده است.

در بحث سرانه ظرفیت مشترکان ICT با مسئولیت سازمان تنظیم مقررات، عملکرد این شاخص با ۳۱ درصد تحقق، به ازای هر نفر ۲۶۰ کیلوبیت بر ثانیه عنوان شده که این رقم باید به ۸۳۲ کیلوبیت بر ثانیه به ازای هر نفر برسد.

در شاخص تعداد مراکز داده ( دیتاسنتر) داخلی فعال، میزان عملکرد از فعالیت ۱۸ مرکز و تحقق ۴۵ درصد این هدف حکایت دارد که این رقم باید تا پایان برنامه پنجم توسعه به ۴۰ مرکز توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران افزایش یابد اما از نظر عملکردی میزان در دسترس بودن سرویس‌های مراکز داده داخلی، سازمان فناوری اطلاعات با عملکرد ۹۶ درصدی با اهداف برنامه پنجم توسعه فاصله ای ندارد.

به گزارش مهر، شاخص های توسعه زیرساختهای فناوری در خصوص نسبت سرویس‌های اینترنت پهن‌باند که با توافقنامه سطح سرویس ارائه می‌شوند عملکرد ۷۵ درصدی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیويی را نشان می دهد.

در همین حال میزان شاخص دسترسی به تلفن خانگی برای روستاهای بیشتر از ۲۰ خانوار فاقد این امکان، حدود ۷۹ درصد اعلام شده که تا رسیدن به مطلوب ۱۰۰ درصدی فاصله زیادی دارد.

وزارت ارتباطات از نظر دسترسی به تلفن عمومی برای روستاهای کمتر از ۲۰ خانوار فاقد این امکان نیز موفق به اجرای ۸۵ درصد این اهداف شده است.

در بخش تجهیز روستاهای با بیش از ۷۰ خانوار به مرکز خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات – دفاتر ICT که باید از سوی شرکت پست اجرایی می شد عملکرد برنامه از تحقق ۱۵ درصدی این هدف حکایت دارد.

عملکرد وزارت ارتباطات در مورد نسبت جمعیت روستایی تحت پوشش شبکه تلفن سیار که باید تا پایان سال ۹۴ به ۱۰۰ برسد حدود ۷۰ درصد اعلام شده است و در همین حال، نسبت خانوارهای روستایی دارای دسترسی به اینترنت با ۲۹ درصد موفقیت، حدود ۱۸ درصد است که باید تا پایان برنامه پنجم توسعه به ۶۰ درصد برسد.