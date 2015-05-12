به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ارتش سوریه به عملیات خود علیه گروه های تروریستی در منطقه «القلمون» واقع در مرزهای مشترک این کشور و لبنان ادامه داد.

بر اساس این گزارش، در جریان این عملیات که از چند روز پیش آغاز شده است، ۱۵ عضو داعش به هلاکت رسیدند.

رسانه های سوری اعلام کردند که ارتش همچنین بیش از ۶۰ تروریست داعش را در جریان این عملیات به اسارت درآورد.

گفتنی است، ارتش سوریه با همکاری رزمندگان حزب الله لبنان از چندی پیش عملیات علیه گروه های تروریستی در مرزهای مشترک دو کشور به ویژه در منطقه القلمون را آغاز کرده اند.