نهاد کتابخانه های عمومی آماده همکاری باصنوف برای ترویج مطالعه است

امیر محمد پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:خوشبختانه افراد اهل مطالعه در استان زیاد هستند ولی متاسفانه کتاب در سبد خانوار جایگاه ویژه ای ندارد.

وی با اشاره به رسالت نهاد کتابخانه های عمومی استان گیلان در راستای ترویج فرهنگ مطالعه ادامه داد: این نهاد آمادگی کامل دارد تا با کلیه صنوف و مشاغل که می توانند فضایی را برای مطالعه و عرضه کتاب داشته باشند، همکاری لازم را داشته باشد.

محمد پور افزود:این همکاری می تواند در قالب تفاهم نامه های مشخص تعریف شده باشد.

وی درباره این همکاری توضیح داد: هر صنفی که بتواند فضای مناسب برای عرضه کتاب فراهم کند، به طور حتم از حمایتهای نهاد کتابخانه های عمومی استان گیلان در زمینه تهیه کتاب بهره مند خواهد شد.