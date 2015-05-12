ضرورت برخورد با متخلفان اراضی ملی و دولتی شهرستان اهر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی نظری عصر سه شنبه در جلسه ستاد پیشگیری از وقوع جرم شهرستان اهر با تاکید بر ضرورت فرهنگ سازی بیش از پیش برای حفاظت از منابع طبیعی و اراضی ملی افزود: دادگستری شهرستان اهر در کنار سایر ادارات زیربط در حفاظت از اراضی ملی و دولتی با تخریب کنندگان این اراضی به شدت برخورد قانونی می کند.

وی با بیان اینکه در مجازات متخلفان هیچ اغماضی نمی کنیم، ادامه داد: همه آحاد جامعه از لحاظ قانونی، شرعی و عرفی در حفاظت از منابع طبیعی و اراضی ملی و دولتی وظیفه دارند.

حجت الاسلام نظری با تاکید بر اینکه باید بیش از پیش برای حفاظت از منابع طبیعی و اراضی ملی و دولتی فرهنگ سازی شود، گفت: برای همکاری ادارات زیربط در جهت حفاظت از منابع طبیعی باید کنترل و گشت های نظارتی افزایش یابد.

وی سپس با اشاره به اینکه باید نظارت ها در ایام تعطیلات نیز افزایش یابد، گفت: باید ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری و ثبت اسناد و املاک باید با رعایت موازین قانونی نسبت به سند دارکردن اراضی ملی و دولتی اقدام کنند.