به گزارش خبرنگار مهر، دو سال پیش بود که بررسی مشکلات روستاهای ازنا توسط مسئولان این شهرستان بهانه شد تا راهی زرنان شویم، از آن روز تاکنون روزهای زیادی گذشته ولی به رغم رفع برخی مشکلات همچنان در زمینه بی آبی باغات و مزارع روستا آش همان است و کاسه همان.

همین مشکل مردم روستا بار دیگر بهانه ای می شود تا راهی زرنان شویم، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان ازنا، جایی که در جوار برخی واحدهای صنعتی ازنا قرار گرفته ولی از این صنعت بهره ای نبرده است، راه رسیدن به روستا از مرکز شهر چندان طولانی نیست، راهی جاده می شویم تا بار دیگر از زرنان روایت کنیم.

قناعت و مناعت روستائیان بهانه بی مهری نشود

به محض ورود به روستا استقبال گرم روستائیان اولیه نکته ای است که در دفترچه یادداشت مان می نویسیم، روستائیانی که به رغم همه مشکلات از مهمان نوازی خود نمی کاهند تا فراموشمان نشود که قناعت و مناعت مردمان این دیار نباید بهانه بی مهری شود.

مهمان خانه روستائیان می شویم، روی گشاده زنان روستا حکایت کدبانوهایی است که بوی نان محلی شان همه روستا را برداشته است، ما را هم به صرف نان محلی دعوت می کنند و چه ضیافتی بهتر و ساده تر از همین سفره کم رونق ولی باصفا.

زن روستایی به رغم چین و چروکی که مشکلات و روزگار روی صورتش انداخته در روایتش بیش از هرچیزی از خوشبختی ها می گوید، خدا را شکر می کند به خاطر آنچه بخشیده از فرزند داشته و مال نداشته اش، رضایتش از عاقبت بخیری فرزندانش است که هر کدام مشغول کار و زندگی خود شده اند.

همه بضاعت بچه های روستایی برای فوتبال بازی کردن

صدای هیاهوی کودکان و نوجوانان در زمین خاکی روستا که دنبال توپ پلاستیکی می دوند یادداشت بعدی است، بچه های روستاها مستعد هستند ولی امکانات ورزشی خاصی برای روستائیان ساکن زرنان وجود ندارد تا به فهرست نداشته های روستا این موضوع هم اضافه شود.

رضا نوجوان روستایی می گوید که از امکانات اینجا خبری نیست، همه بضاعت بچه های روستایی برای فوتبال بازی کردن یک توپ پلاستیکی است و دو تیرک دروازه که در محل خرمن روستا پا می گیرند تا اوقات فراغت بچه ها را پر کنند.

حرفهایش را ادامه می دهد که جوانان روستا برای استفاده از سالن ورزشی باید راهی شهر شوند، منظورش از شهر همان ازنا است که البته راه دسترسی به شهر هم مخاطرات خودش را دارد تا عطای سالن های ورزشی شهری را به لقایش ببخشند.

روستای زرنان به گفته یکی از نوجوانان روستایی تیم فوتبال دارد. هر چند اینجا خبری از زمین چمن و لباس ورزشی آنچنانی نیست ولی استعدادهای فوتبالی ظرفیت و فرصت دارد برای شکوفایی، باشد که مسئولان آستین همتی بالا بزنند.

زرنان از وجود خانه بهداشت بهره مند است تا برای اطلاع از روند ارائه خدمات سری به این خانه بزنیم. بهوروز روستا می گوید که روزانه اهالی برای درمان و یا چک کردن وضعیت سلامت خود به خانه بهداشت روستا مراجعه می کنند.

پاپی نزدیک به ۲۰ سالی می شود که همراه سلامت و بیماری روستائیان است و می گوید: در خانه بهداشت روستا خدماتی مانند مراقبت اطفال، بهداشت محیط، بهداشت خانواده، بازدید از منازل و رسیدگی به بیماران فشار خون، قلبی و ...، به مردم روستا ارائه می شود.

سفره باغات روستا؛ از گردو تا گیلاس و گلابی

روستای زرنان را به باغات میوه اش هم می شناسد تا سرکشی از باغات سوژه بعدی گزارش مان باشد.

باغداری مشغول رسیدگی به باغ میوه اش است، در پاسخ به سلام و احوالپرسی مان گرمای لبخندش را هدیه می کند تا همین لبخند یخِ گفتگو را باز کند و پرسش هایمان را آغاز کنیم.

باغدار روستایی می گوید که در این روستا هر درخت میوه ای به بار می نشیند، از گردو و بادام گرفته تا گیلاس وگلابی و انگور...

سر و ته همه مشکلات به کم آبی می رسد

از وضع کشاورزی و باغداری در روستا می پرسیم تا با تاملی کوتاه دردِدلش باز شود که سر و ته همه مشکلات به «کم آبی» می رسد.

مرد روستایی می گوید که به رغم اینکه زرنان در دامنه اشترانکوه به عنوان آلپ ایران قرار گرفته ولی در سالهای اخیر به دلیل تغییر بارشها از برف به باران کشاورزی و باغداری روستا از رونق افتاده است چرا که باران های کنونی کفاف سیراب شدن باغات و اراضی را نمی دهد.

این باغدار روستای زرنان حرفهایش را ادامه می دهد: الان بیش از ۱۰ سال است که زمینهای کشاورزی و باغات ما با بی آبی مواجه هستند به طوریکه درختان بادام ۶۰ تا ۷۰ ساله در این روستا خشک شده است.

در ادامه حرفهایش می گوید که در حال حاضر آب مورد نیاز زمینهای کشاورزی روستا از طریق یک چشمه تامین می شود که تا آب آن به زمین های کشاورزی پایین دست برسد خشک می شود و این کورسوی امید به خاموشی می گراید.

باغدار روستایی از ما می خواهد که صدای کشاورزان روستای زرنان را به گوش مسئولان جهاد کشاورزی استان برسانیم، ایده چاره ساز شوند و کاسه چه کنم را از دست روستائیان بگیرند و به ازای آن آب بدهند.

کم آبی معیشت روستائیان را با مشکل مواجه کرد

رئیس شورای اسلامی روستای زرنان نیز در گفتگو با مهر به وضعیت روستا اشاره کرده و می گوید که تا کنون طرح هادی در ۸۰ درصد روستا عملیاتی شده و از مسئولان بنیاد مسکن برای بازسازی واحدهای مسکونی تقدیر می کند.

توکلی حرف هایش را اینگونه ادامه می دهد که شغل بیشتر مردم روستای زرنان کشاورزی و دامداری است که به دلیل کم آبی و عدم یکپارچه بودن اراضی کشاورزی اهالی این روستا با مشکل مواجه شده اند.

رئیس شورای اسلامی روستای زرنان از مسئولان جهاد کشاورزی استان می خواهد که نسبت به حفر حداقل دو حلقه چاه برای کشاورزان و باغداران روستا اقدام کنند.

توکلی همچنین به بیکار بودن جوانان این روستا اشاره می کند و می گوید در حال حاضر برخی زمینهای مردم روستا به صورت رایگان در اختیار شرکت شهرکهای صنعتی استان برای ایجاد واحدهای تولیدی است که مردم روستا انتظار دارند حداقل جوانان بیکار آنها را در این واحدها مشغول به کار کنند.

وی در پایان حرفهایش یادآوری می کند که در حال حاضر روستای زرنان دارای نعمت گاز، دو مسجد، دو مدرسه، خانه بهداشت است که می طلبد مسئولان اقدامات لازم را برای رفع مشکل کم آبی روستائیان انجام دهند.

حرفهای روستائیان که تمام می شود ما می مانیم و گزارشی که سر و ته آن به مشکلات روستائیان می رسد، اینجا در نزدیکی مهم ترین منطقه ویژه اقتصادی لرستان روستائیان درد کمبود امکانات، کم آبی و بیکاری دارند.

اهالی این گزارش منتظرند تا گلایه هایشان آستین همتی را بالا بزند تا به همین بهانه هم که شده زخم های دوسال پیش که امروز هنوز درمان نشده اند برای مداوا درگیر زمان نشوند و این بار به تسلای این درد مرهمی پیدا شود.

گزارش از فاطمه حسینی