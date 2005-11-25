آمادگي وزارت اقتصاد براي كاهش هزينه هاي جاري دستگاه هاي دولتي

سيد ابوافضل فاطمي زاده در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي "مهر" بر كاهش هزينه هاي جاري دستگاه هاي دولتي تاكيد كرد و گفت: وزارت امور اقتصادي و دارايي آمادگي لازم براي كاهش هزينه هاي جاري دستگاه هاي دولتي در سال جاري و آينده را دارد.

وي در خصوص اجراي بودجه عملياتي كشور اظهارداشت: هم اكنون در طرح هاي عمراني كشور بودجه عملياتي در حال اجراست.

فاطمي زاده با اشاره به اين كه روش حسابداري شركت هاي دولت و چندين دستگاه اجرايي در سال جاري براساس بودجه عملياتي تنظيم شده است، تاكيد كرد: بخشي از بودجه هاي اعتبارات جاري از ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه استفاده شده و دستورالعمل هاي مربوط نيز تهيه و به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ گرديده است.

معاون هزينه و خزانه دارايي كل كشور ادامه داد: برهمين اساس، دستگاه هاي اجرايي در چارچوب فوق فعاليت مي كنند . به عبارتي عملياتي شدن بودجه در حال حاضر تمرين شده است.

وي با بيان اين كه امسال نيز چندين دستگاه ، چارچوب هاي قانوني فوق را اجرا مي كنند، گفت: در سال هاي آينده نيز- تا پايان برنامه چهارم- شاهد گسترش اجراي بودجه عملياتي در كشور خواهيم بود.