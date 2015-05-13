۲۲ تن محصول سیر تولیدی در شهرستان طارم صادراتی بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین جعفری شامگاه سه شنبه در حاشیه مراسم افتتاح نمایشگاه محصولات کشاورزی شهرستان طارم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شهرستان طارم در بحث تولید سیر رتبه سوم کشوری را به خود اختصاص داده است.

وی اظهار داشت:سالانه ۴۵۰ تن انواع سیر در بیش از ۴۰ هزار هکتار از مزارع کشور تولید می شود که در این میان در شهرستان طارم هزار و ۸۰۰ هکتار سطح زیر کشت سیر است.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: محصول سیر طارم بعد از استانهای همدان و مازندران رتبه سوم کشوری را دارد.

جعفری با اشاره به اینکه در شهرستان طارم سه نوع سیر آذر شهر، سفید و صورتی برداشت می شود یادآور شد: خوشبختانه برداشت محصول سیر در شهرستان طارم امسال خوب بوده است.

وی تصریح کرد:۷۰ درصد از سیر تولیدی شهرستان طارم به استانهای گیلان، مازندران، تهران، کردستان و قزوین صادر می شود و همچنین سیر به کشورهای ترکیه و عراق هم صادر می شود.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان زنجان افزود: شهرستان طارم دو هزار و ۵۰۰ بهره بردار سیر دارد.

جعفری در ادامه به برگزاری اولین بار مسیر گردشگری سیرطارم اشاره کرد و گفت: هدف از اجرای این نمایشگاه عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و ارائه آن به گردشگران و عرضه و معرفی محصولات جدید به مردم است.