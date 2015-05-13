یک بانوی بودایی در قائمشهر مسلمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، خانم کونتیدا پوتیجاک سه شنبه شب با حضور در دفتر آیت الله علی معلمی نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه قائمشهر با گفتن شهادتین به دین اسلام مشرف شد.

آیت الله علی معلمی امام جمعه قائمشهر با اشاره به اینکه اصل دین اسلام بر توحید بنا شده است، اظهار داشت: در اعتقاد توحیدی، نظمی که بر آفرینش عالم حاکم است بر وجود یک مدبر دلالت دارد که همان پروردگار یکتا و خالق هستی است.

امام جمعه قائمشهرافزود: آفریننده هستی برای هدایت جامعه بشری، انبیاء و پیامبران را مبعوث کرد که این انسانهای ممتاز و برجسته، توفیق الهامات الهی نصیبشان شده بود تا برای تحقق عدالت و جویا شدن حق در زندگی مردم را هدایت کنند.

کونتیدا پوتیجاک، اهل کشور تایلند که برای اولین بار به ایران سفر کرده در گفتگو با خبرنگار مهر، علت تشرف خود به اسلام را کامل بودن این دین دانست و گفت: با مطالعه بر اصول و مبانی دین اسلام و اینکه این دین همه ابعاد زندگی بشر را دربر می گیرد، پذیرفتم که دین خود را از بودا به اسلام تغییر داده و کشور زیبای ایران را برای ادامه زندگی برگزینم.

این بانوی تایلندی پس از مسلمان شدن نام خود را به "پردیس" که به معنی بهشت است تغییر داد.