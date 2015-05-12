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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۰:۴۷

بزرگنمایی ۱۲۰ برابری عکس؛

لنزی که اسمارت فون ‌ها را به میکروسکوپ تبدیل می‌کند

لنزی که اسمارت فون ‌ها را به میکروسکوپ تبدیل می‌کند

محققان موفق به ساخت لنز متفاوتی شده اند که با قرار گیری روی اسمارت فون ها می تواند گوشی های هوشمند را تبدیل به میکروسکوپ هایی قدرتمند کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه هوستون موفق به ساخت لنز نوری متفاوتی شده اند که می تواند دوربین اسمارت فون ها را تبدیل به میکروسکوپ هایی پر قدرت کند. با قرار گرفتن این لنز روی دوربین های اسمارت فون ها می توان عکس هایی با بزرگ نمایی ۱۲۰ برابر در اختیار داشت.

Yu-Lung Sung استاد دانشکده مهندسی و رایانه دانشگاه هوستون در این رابطه می گوید: «با پرداخت تنها سه سنت می توان لنزی را در اختیار داشت که اسمارت فون ها را تبدیل به میکروسکوپ هایی پر قدرت می کند. از قابلیت های این لنز می توان به در دسترس بودن، قیمت مناسب و همینطور نصب ساده آن اشاره کرد. این اختراع جدید می تواند در تسهیل و تفهیم دروس به دانش آموزان مورد استفاده قرار گیرد.»

این لنز دارای مصارف بسیاری است که از ویژگی های آن می توان به مواردی مانند استفاده در حوزه پزشکی، درمان های کوچک یا تشخیص ها و ... را نام برد. این لنز به سادگی روی اسمارت فون ها قرار گرفته و می تواند برای تمامی کاربران قابل استفاده و مفید باشد تا با بهره از میکروسکوپ های این چنینی بتوان به شناخت بهتری از محیط اطراف دست پیدا کرد.

کد مطلب 2579580

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