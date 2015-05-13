توانمند سازی نیروهای دانشگاهی برنامه فنی و حرفه ای زنجان است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم صیادی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه توجه به مهارت آموزش باعث توسعه اشتغال می شود افزود: امروز فنی و حرفه ای بر این باور است که توجه به بحث مهارت آموزی در دانشگاهها باید جدی گرفته شود.
وی با بیان اینکه نیروهای انسانی ما در دانشگاهها بیشتر مطالب تئوری یاد می گیرند اظهار داشت: متاسفانه در دانشگاهها کار عملی آن طور که باید مورد تاکید دانشگاهها نیست.
مدیر کل فنی و حرفه ای استان زنجان گفت: یکی از محورهای مورد توجه در استان زنجان طرح ارتقاء توانمند سازی حرفهای دانشجویان با رویکرد برطرف کردن نیازهای بازار کار به نیروی متخصص است.
صیادی افزود: اجرایی کردن این برنامه در سالجاری اولویت کاری سازمان فنی و حرفه ای است.
وی با اشاره به اینکه نداشتن مهارت حلقه مفقوده در جامعه است گفت: فارغ التحصیلان دانشگاهی برای ورود به بازار کار هیچ گونه مهارتی ندارند.
مدیر کل فنی و حرفه ای استان زنجان با اشاره به اینکه در ایران ۷۰ درصد آموزشها به صورت نظری است، گفت: ۳۰ درصد این آموزشها به صورت کاربردی و مهارتی ارائه میشود.
صیادی تصریح کرد: یکی از مهمترین اولویتهای کاری مسئولان آموزشی هدایت جوانان به سوی آموزشهای فنی و حرفهای است و در استان زنجان برنامهریزیهای لازم صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه در زمینه آموزشهای بازار محور توانمند سازی افراد مورد توجه است افزود: آموزشهای بازارمحور در بحث مشاغل خرد و خانگی می تواند در تحقق هر خانه یک کارخانه مهم باشد.
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