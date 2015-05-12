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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۰:۵۸

دشمن را در دنیای واقعیت مجازی بو بکشید!

دشمن را در دنیای واقعیت مجازی بو بکشید!

نسل جدیدی از فناوری واقعیت مجازی ارایه شده که کاربر آن می تواند از هر ۵ حس خود در آن استفاده کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، درحالی که به سرعت بر شمار شرکتهای متخصص در عرصه فناوری واقعیت مجازی افزوده می شود و Oculus Rift و سامسونگ عینک های فناوری مجازی خود را به روزرسانی می کنند، شرکت Feelreal دست به اقدام جالب توجهی زده و امکان آن را فراهم کرده تا کاربری که وارد دنیای واقعیت مجازی می شود بتواند از دیگر حواس خود از جمله حس بویایی و لامسه نیز استفاده کند.

در این ایده جدید از ریزخنک کننده ها برای تولید باد شبیه سازی شده، ریزتولیدکننده های حرارتی برای ایجاد گرما و حتی تولیدکننده های رایحه با ۷ کارتریج بویایی قابل تغییر استفاده شده است.

استفاده از این فناوری نوین در مواردی نظیر سالنهای کنسرت، بازیهای ویدئویی و فیلمهای سه بعدی کاربرد چشمگیری خواهد داشت.

عینک واقعیت مجازی اولیه این شرکت با ۲۴۹ دلار وارد بازار شده بود و حالا با افزوده شدن این قابلیتهای جدید پیش بینی می شود با قیمتی بالاتر روانه بازار شود.

البته به نظر می رسد تولیدکنندگان بازیهای ویدئویی و طرفداران این نوع سرگرمی ها همچنان منتظر خواهند بود تا دو ویژگی مهم برای آنها یعنی گرافیک و صدا در نسل جدید عینکهای واقعیت مجازی ارتقای قابل توجهی پیدا کند.

کد مطلب 2579595
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