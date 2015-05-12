دشمن را در دنیای واقعیت مجازی بو بکشید!

به گزارش خبرگزاری مهر، درحالی که به سرعت بر شمار شرکتهای متخصص در عرصه فناوری واقعیت مجازی افزوده می شود و Oculus Rift و سامسونگ عینک های فناوری مجازی خود را به روزرسانی می کنند، شرکت Feelreal دست به اقدام جالب توجهی زده و امکان آن را فراهم کرده تا کاربری که وارد دنیای واقعیت مجازی می شود بتواند از دیگر حواس خود از جمله حس بویایی و لامسه نیز استفاده کند.

در این ایده جدید از ریزخنک کننده ها برای تولید باد شبیه سازی شده، ریزتولیدکننده های حرارتی برای ایجاد گرما و حتی تولیدکننده های رایحه با ۷ کارتریج بویایی قابل تغییر استفاده شده است.

استفاده از این فناوری نوین در مواردی نظیر سالنهای کنسرت، بازیهای ویدئویی و فیلمهای سه بعدی کاربرد چشمگیری خواهد داشت.

عینک واقعیت مجازی اولیه این شرکت با ۲۴۹ دلار وارد بازار شده بود و حالا با افزوده شدن این قابلیتهای جدید پیش بینی می شود با قیمتی بالاتر روانه بازار شود.

البته به نظر می رسد تولیدکنندگان بازیهای ویدئویی و طرفداران این نوع سرگرمی ها همچنان منتظر خواهند بود تا دو ویژگی مهم برای آنها یعنی گرافیک و صدا در نسل جدید عینکهای واقعیت مجازی ارتقای قابل توجهی پیدا کند.