به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا سه شنبه شب در دیدار برگشت از مرحله نیمه نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا با نتیجه ۳ بر ۲ مقابل بایرن مونیخ تن به شکست داد اما در مجموع با حساب ۵ بر۳ راهی دیدار پایانی شد.

«لوییس انریکه» در پایان بازی اظهار کرد: احساس مثبتی داریم. در کل باید گفت تیم ما در وضعیت فوق العاده‎ای قرار دارد. ما در هر سه رویدادی که پیش رو داریم تنها نیاز به یک برد داریم تا سه جام قهرمانی را بالای سر ببریم. این لحظه بسیار خوبی است اما ما هنوز جامی نبرده ایم.

وی گل نخست بارسلونا را عاملی دانست تا آشفتگی تیمش به دلیل شروع سریع بایرن فرو بنشیند. انریکه در این خصوص گفت: من همیشه رنج می کشم و هر بازی مشکلات خودش را دارد. در بازی برگشت با بایرن نتیجه خوبی از بازی رفت در دست داشتیم. این نتیجه باعث می شد حریف ما حمله و ریسک کند.

سرمربی بارسا ادامه داد: تیم ما با یک نتیجه بسیار خوب نیمه نخست را به پایان برد. بعد از نیمه تیم ما دچار اشتباهات بسیاری شد. آنها روی تیم ما فشار گذاشتند و کار را دشوار کردند. بایرن بازیکنان بسیار خوبی دارد اما اکنون شب شادی است.

انریکه در خصوص مثلث مسی، نیمار و سوارس گفت: بی شک مهارت های فردی آنها فراتر از دیگران است. روشن است که آنها همدیگر را به خوبی درک می کنند و خودخواه نیستند. این سه همدیگر را یاری می کنند و همیشه برای هم بازی می کنند. برای مدافعان مشکل است که با مهاجمانی در این سطح رو به رو شوند.