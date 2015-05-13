اوباما هنوز درباره کشته شدن «بن لادن» دروغ می گوید

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "ای بی سی" اسپانیا به نقل از یک روزنامه نگار آمریکایی نوشت: «باراک اوباما» و دولت آمریکا از روی عمد اخبار دروغی در مورد قتل سرکرده سابق شبکه تروریستی القاعده «أسامه بن لادن» منتشر می کنند.

این روزنامه با طرح سوالی در مورد دلایل ادامه دروغ گویی اوباما در این زمینه، نوشت: کشته شدن «بن لادن» به یکی از بهانه های اصلی توطئه ها در سال های اخیر تبدیل شده و شک و تردیدها هنوز در این پرونده وجود دارد که آیا واقعا او کشته شده یا این دروغی است که کاخ سفید به جهان می گوید تا سیطره و قدرت خود را به رخ بکشد؟

این روزنامه اسپانیایی در ادامه نوشت: «سیمور هیرش» روزنامه نگار آمریکایی می گوید که قتل رهبر القاعده «اسامه بن لادن» اوایل ماه می 2011 با همکاری سازمان اطلاعات پاکستان و آمریکا انجام شد.

وی تاکید کرد که بن لادن بر خلاف ادعایی که می شود در افغانستان دفن شده و به دریا انداخته نشده است. بر این اساس دولت آمریکا و اوباما روایت دروغی از کشته شدن او می گویند.

هیرش در تحقیق مفصلی در این مورد عنوان کرده که بن لادن توسط نیروهای ویژه آمریکا در منطقه «ابت آباد» نزدیک اسلام آباد کشته شد بنابراین با همکاری پاکستان این اقدام صورت گرفته و آن طور که آمریکا ادعا می کند تنها اطلاعات این کشور و نیروهای دریایی آمریکا در کشته شدن او نقش دارند، دروغ است.

اما کاخ سفید مانند همیشه، اظهارات این روزنامه نگار را غیر دقیق توصیف کرد و می گوید نمی توان به آن اعتماد کرد. اما حقیقت این است که قتل «بن لادن» همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.