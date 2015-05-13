توانمند سازی مرزنشینان باید با جدیت پیگیری شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان، رهام کیانی در دیدار با کارکنان اداره کل فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان اظهار داشت: این مصوبه شورای عالی اشتغال مورد توجه مجلس نیز قرار دارد و باید به بهترین شکل در این زمینه برنامه ریزی داشت.

وی افزود: جامعیت بخشیدن به این طرح در کنار توجه به دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی می تواند افق روشنی را در توانمند سازی مردمان نقاط مرزی ایجاد کند.

کیانی با اشاره به آزمون تبدیل وضعیت نیروهای حق التدریس بیان کرد: یکی از بزرگترین مشکلات این سازمان در بحث نیروهای حق التدریس بود که با پیگیری های به عمل آمده، مجوز استخدام چهار هزار و ۳۷۶ مربی در سطح کشور استخدام صادر شد که سهم سیستان و بلوچستان از این تعداد ۱۶۹ نفر است.



وی به برگزاری آزمون های هماهنگ اشاره کرد و گفت: در شورای سنجش مصوب شد که آزمون الکترونیکی برگزار شده، تا صدور گواهینامه با روند سریع تری انجام شود.