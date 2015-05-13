۲۰۰ پروژه مصلی در حال ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید رضا تقوی سه شنبه شب در گفتگو با خبرنگاران در کلاردشت، با اشاره به اینکه در ۸۳۰ شهر کشور نماز جمعه اقامه می شود گفت:در دو سوم این شهرها جای مناسب برای برگزاری نمازجمعه نداریم.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه سراسر کشور گفت: برای ساخت مصلی بودجه کلانی می خواهد و فقط کمک مردم کافی نیست و نیازمند حمایت دولت ومسئولین است و در حال حاضر در ۲۰۰ شهرمصلی در حال ساخت داریم.

وی افزود: همانطور که درشهر پارک و دانشگاه نیازمند است به یک محیط مناسب برای نماز در شهر نیاز است.

وی در خصوص امربه معروف ونهی از منکر گفت: یکی از راههای برخورد با مظاهر فساد، امربه معروف است و یکی از مشکلات ما این است که دستگاه های فرهنگی ما همفکر نیستند و گاهی در تضاد با هم عمل می کنند درحالیکه در برخورد با مظاهر فساد باید یک رای داشت و اگر قانون خوب باشد ولی مجری خوب و معتقد نباشد فایده ندارد.

تقوی با اشاره به بحث زمین خواری که امروزه یکی از مسائل جامعه و کشور است گفت: دلیلش مهاجرت مردم از شهرهای کوچک و روستاها به شهرهای بزرگ است و با مشکل زمین روبه رومی شویم.

ریس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، مقابله با زمین خواری را بسیار مهم برشمرد وافزود: دستگاه های مربوط باید مقابله با این پدیده را در اولویت برنامه کاری خود قرار دهند.



وی خاطر نشان کرد: در زمان حاضر شرایط به گونه ای است که در بسیاری از شهرهای بزرگ با پدیده زمین خواری مواجه هستیم و این مشکل در سایه همدلی، اتحاد و انسجام مسوولان و برخورد قاطع با متخلفان حل خواهد شد.