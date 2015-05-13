پیکر مطهر شهید ۱۳ ساله آبیکی به وطن بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن بیگ زاده، شهید ۱۳ ساله ای که به گفته رییس بنیاد شهید و ایثارگران شهرستان آبیک کم سن و سال ترین شهید استان قزوین است سه شنبه شب پیکر پاکش پس از ۳۲ سال طی استقبال با شکوهی از سوی مردم و مسئولان شهرستان آبیک، به آغوش خانواده بازگشت.

مراسم استقبال از شهید بهمن بیگ زاده که از وی به دلیل سن و سال کم به شهید فهمیده استان قزوین یاد می شود، در میدان ورودی و اصلی شهر آبیک انجام شد؛ نکته جالب توجه اینکه منزل شهید بزرگوار در خیابان شهید فهمیده قرار گرفته است!

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان آبیک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهید بهمن بیگ زاده فرزند امرالله، در تاریخ ۷ اسفند ۶۲ و در سن ۱۳ سالگی به شهادت رسیده است.

حسن نظافتی ادامه داد: شهید بزرگوار در عملیات خیبر و در جزیره مجنون در پاتک دشمن به همراه ۴ همرزم خود در یک محل به شهادت رسیده اند که پیکر پاک شهید رزازیان، معلم شهید قزوینی که در این عملیات همراه شهید بیگ زاده بوده شناسایی شده است.

وی تصریح کرد: تیم تفحص شهید بهمن بیگ زاده را بر اساس کارت شناسایی و پلاک که سالم باقی مانده بودند شناسایی کرده اند.

نظافتی تأکید کرد: چهارشنبه شب مراسم وداع با شهید بیگ زاده در مسجد ولیعصر برگزار می شود و پنجشنبه نیز ساعت ۱۰ صبح مراسم تشییع پیکر پاک شهید بهمن بیگ زاده از حوزه ثارالله آبیک آغاز و در گلزار شهدای شهر آبیک به خاک سپرده می شود.