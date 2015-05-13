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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۹:۲۰

ولی پور:

مازندران ۱۷ پایگاه جدید هلال احمر نیاز دارد

مازندران ۱۷ پایگاه جدید هلال احمر نیاز دارد

چالوس - مدیرعامل هلال احمر مازندران گفت: برای رسیدن به حد مطلوب به ۱۷ پایگاه جدید هلال احمر در استان نیاز است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ولی پور سه شنبه شب در همایش یاوران هلال احمر که به مناسبت هفته هلال احمر در سالن آمفی تئاتر اداره چالوس برگزار شد گفت: باید با کمک مردم که سفیران حمایت هستند بتوانیم زیر ساختهای مناسب را تقویت کنیم و پایگاههای جدید را احداث کنیم.

وی گفت: با توچه به کمبود ها اگر زمین مورد نیاز در اختیار ما قرار دهند ما آمادگی ساخت پایگاهای هلال احمر را داریم.

مدیرعامل هلال احمر استان مازندران گفت: مازندران دومین استان موفق کشور در زمینه طرح های امداری محسوب می شود که این در سایه تلاش و ایثار امدادگران کسب شده است.

وی خاطرنشان کرد: ما با داشتن چهار خصلت اعتماد عمومی مردم و سرعت عمل، حضور دائم و آمادگی لازم توانستیم با وجود کمبودها ولی با دادن آموزشهای مناسب و تلاش نجاتگران خود آمار غریق را به ۵۲ درصد کاهش دهیم.

ولی پور اظهار داشت: حدود هزار و ۷۰۰ برنامه اردوی و آموزشی برای ۶۶ هزار نفر از جوانان در نظر گرفتیم که ۳۰ میلیارد ریال برای آن هزینه درنظر گرفته شده است این درحالیست که بودجه ما ۳۰۰ میلیون تومان بوده و به طور کامل هم پرداخت نشده است.

وی با اشاره به موفقیتهای جوانان این مرکز گفت: تیم تکواندو خواهران توانستند مقام سوم را در لیگ دسته یک را کسب کند و پسران هم مقام اول در المپیاد را کسب کردند.

ولی پور با اشاره به تلاشهای امدادگران غرب استان گفت: با توجه به حادثه خیزی استان و بخصوص غرب مازندران، امدادگران در بحرانهای مختلف همچون برف و سیل توانستند موفق عمل کنند.

 

 

 

کد مطلب 2579615

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