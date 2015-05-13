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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۹:۱۶

عسگری:

طرح كمپينگ گردشگری در چهارمحال و بختیاری كلنگ زنی شد

طرح كمپينگ گردشگری در چهارمحال و بختیاری كلنگ زنی شد

شهرکرد - مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری از كلنگ زنی طرح كمپينگ گردشگری در بخش بلداجی روستای سيف آباد و متويی با حضور مسئولين خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر امور فرهنگی و ارتباطات اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری، بهمن عسگری مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان از كلنگ زني طرح كمپينگ گردشگري در بخش بلداجی روستاي سيف آباد و متويي با حضور مسئولين و مدعوين خبر داد و اظهار داشت: پس از انجام مراحل موافقت اصولي طرح و تغيير كاربري و تحويل زمين درخواستي مورد اشاره به مساحت ۴۲ هزارو ۸۵۵ متر مربع كه ۳۱ هزارو ۷۸۰ متر مربع از اراضي مستثنيات و ۱۱ هزار و ۷۵ متر مربع از اراضي ملي، كليات طرح در كارگروه تخصصي ميراث فرهنگي تصويب شد.

بهمن عسگري سوادجاني با بيان اينكه حجم سرمايه گذاري طرح بالغ بر ۷۷ ميليارد و ۳۵۹ ميليون و ۴۵۰ هزار ريال است، افزود: دراین طرح ۲۵ نفر بصورت مستقيم و ۷۱ نفر بصورت غير مستقيم اشتغال زايي مي شوند.

عسگري سوادجاني بخش هاي اين كمپينگ را از قبيل اقامتي، تجاري-خدماتي، پارك و فضاي سبز، ورزشي، تفريحی، اداری، انتظامي، درمانی، مذهبی، تـأسيسات و تجهيزات و حمل و نقل و انبار دانست و گفت: تأمين آب مجموعه مقرر شد با حفر چاه و در شبانه روز ۲۰ متر مكعب برداشت صورت پذيرد.

 

 

 

کد مطلب 2579616

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