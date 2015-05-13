ثبت نام پایه اول دبستان از اول خرداد ماه آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سالار قاسمی سه شنبه شب در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان در خصوص دستورالعمل اجرایی ثبت نام دانش آموزان گفت: با توجه به سیاست های ابلاغی وزارت آموزش و پرورش و استقرار ساختار آموزشی ۳+۳+۶، دستورالعمل اجرایی ثبت نام دانش آموزان در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ ابلاغ شده است.

وی افزود: سعی می شود با تدبیر و اهتمام کافی و به کارگیری همه امکانات و سازوکارهای لازم مدیریتی، فرآیند ثبت نام دانش آموزان برای سال تحصیلی آینده به شکلی مطلوب و شایسته پیگیری و انجام شود، ستاد ثبت نام و نظارت بر روند ثبت نام در استان و مناطق تشکیل خواهد شد و با بررسی عملکرد سال گذشته، شیوه های مناسب تری برای انجام بهتر کار، برنامه ریزی و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

سالار قاسمی خاطر نشان کرد: قبل از شروع ثبت نام دانش آموزان، فضاهای آموزشی مدیریت خواهند شد و ایجاد آرامش در خانواده ها از موارد مورد توجه در زمان ثبت نام می باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین تصریح کرد: ثبت نام کلیه دانش آموزان در مدارس دولتی و غردولتی صرفاً از طریق سامانه ثبت نام الکترونیکی دانش آموزان «سناد» انجام خواهد شد.

وی با اشاره به زمان ثبت نام دانش آموزان اضافه کرد: ثبت نام دانش آموزان پایه اول ابتدایی از تاریخ اول خردادماه سال جاری آغاز خواهد شد و برای سایر پایه های تحصیلی، پس از پایان امتحانات لغایت ۳۱ تیرماه خواهد بود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین در خصوص سنجش نوآموزان گفت: سنجش سلامت پایه اول دبستان از تاریخ اول خردادماه سال جاری در پایگاه های سنجش که مشخص خواهد شد، انجام می گیرد، البته ثبت نام نهایی دانش آموزان پایه اول دبستان با ارائه دفترچه سنجش سلامت که توسط پایگاه سنجش تأیید شده باشد، انجام خواهد گرفت.

سالار قاسمی در مورد ثبت نام در مدارس خاص اظهار کرد: پذیرش دانش آموزان در مدارس غیردولتی، شاهد، ایثارگران، نمونه دولتی، استعدادهای درخشان و مدارس استثنایی براساس دستورالعمل های مربوطه انجام می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین تأکید کرد: دریافت هر گونه وجه نقد، چک حامل و چک پول در کلیه مدارس ممنوع می باشد و فقط مدارس می توانند شهریه مصوب و کمک های مردمی را دریافت نمایند که البته باید فهرست پرداخت کنندگان پول برای مشاهده ناظران تنظیم و تهیه شده باشد، شماره تلفن های ستاد نظارت بر ثبت نام وزارت خانه، استان و منطقه نیز در تابلوی اعلانات مدارس و در معرض دید مراجعه کنندگان نصب خواهد شد.

این مسئول در پایان از والدین و خانواده ها درخواست کرد با آرامش و بدون هیچ دغدغه ای، با مدارک لازم نسبت به ثبت نام دانش آموزان خود در مدارس مربوطه اقدام کنند.