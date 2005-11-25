همايش "زنان مبادي معراج" در دانشكده صدا و سيما برگزار شد

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، اين همايش روز گذشته به مناسبت هفته بسيج و "روز زن و دفاع مقدس"، جهت تجليل از بانوان فعال در عرصه دفاع از كيان و هستي كشور طي 8 سال جنگ تحميلي توسط بسيج دانشجويي دانشگاه هاي تهران و نيز بسيج دانشكده صدا و سيما برگزار شد.

در اين مراسم تعدادي از بانوان فعال در عرصه دفاع مقدس و مهندس "باقريان" در رابطه با صنايع نظامي و تلاش در راستاي توليد بومي آن توسط بانوان در دوران دفاع مقدس سخنراني كردند.

"احمد رضا زرگر" فرمانده بسيج دانشگاه هاي تهران، "خان الهيان" معاون دانشجويي بسيج خواهران و "نظيفي" مسئول واحد خواهران حزب موتلفه اسلامي حضور داشتند.

اين همايش با حضور 500 نفر از دانشجويان خواهر بسيجي و تعدادي از برادران بسيجي برگزار شد.