مطالعه در جامعه باید دغدغه همه مردم بویژه جوانان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی موسوی سه شنبه شب در جلسه با مدیرکل کتابخانه های استان بر لزوم همکاری و انسجام دستگاه های مختلف برای ارتقاء فرهنگ مطالعه تاکید کرد و خواستار توجه بیشتر به موضوع کتابخانه ها شد.

فرماندار قزوین اظهارداشت: باید با برنامه ریزی مدون و منظم کاری کنیم تا بستر لازم برای مطالعه همه گروهها در جامعه فراهم شود.

وی اضافه کرد: در نظام اسلامی باید کاری کنیم تا مطالعه در همه شرایط و برای همه سنین جذابیت داشته باشد و به عنوان یک نیاز در متن جامعه جاری باشد و مسئولان نیز امکانات لازم را برای این کار فراهم کنند.

موسوی تصریح کرد: با بسیج همه امکانات باید کاری کنیم تا مطالعه به دغدغه ای برای نوجوانان و جوانان تبدیل شود و در زندگی خود از آن غفلت نکنند و این کار یک نیاز تلقی شود.

این مسئول گفت:باید بتوانیم فرهنگ مطالعه را ابتدا در خانواده ها نهادینه کنیم که برای تحقق این کار صدا وسیما، مطبوعات و رسانه ها می توانند با تهیه برنامه های تبلیغاتی و اطلاع رسانی مناسب می توانند در ارتقاء فرهنگ مطالعه نقش مهم ایفا کنند.

فرماندار قزوین با تشکر از فعالیت های انجام شده درکتابخانه های عمومی استان یادآورشد:در راستای کمک به ارتقاء فرهنگ مطالعه مفید، برای ترویج این فرهنگ درشهرستان آماده همکاری هستیم و از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.

در ادامه این جلسه مهدی رمضانی مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گفت:با برنامه محوری و ترسیم چشم اندازی عملیاتی برای توسعه مطالعه و کتابخوانی گام برخواهیم داشت که برای رسیدن به برنامه های پیش بینی شده به حمایت و همکاری دستگاههای اجرایی نیازمندیم.

رمضانی بیان کرد: موضوعات عضویت در کتابخانه ها، تامین مکان مناسب برای مطالعه، سرانه منابع اهمیت زیادی دارد که برای رفع مسایل و مشکلات این بخش باید با برنامه ریزی مدون گام برداریم.

وی اظهار داشت: توسعه و تجهیز بخش کودک مهمترین اولویت امسال در فعالیت های کتابخانه های عمومی است زیرا اعتقاد داریم نهادینه شدن مطالعه به آموزش از سنین پایه نیاز دارد.

این مسئول بهره گیری از مشارکت خیرین را از دیگر اولویت های این اداره ذکر کرد و افزود: در تلاش هستیم از ظرفیت و سرمایه همه افرادی که می توانند در مسیر توسعه مطالعه استان نقش آفرین باشند بیشتر از گذشته استفاده کنیم.

رمضانی همچنین برگزاری برنامه های فرهنگی با کیفیت بیشتر و استفاده از متخصصان و کارشناسان این حوزه را از مهمترین برنامه های امور کتابخانه ها در سال جاری ذکر کرد.