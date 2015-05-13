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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۸:۱۸

ابومازن خبر داد:

فرانسه طرحی درخصوص فلسطین به شورای امنیت ارائه کرد

فرانسه طرحی درخصوص فلسطین به شورای امنیت ارائه کرد

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین از ارائه پیش نویس قطع نامه ای درخصوص فلسطین به شورای امنیت از سوی فرانسه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، «ابومازن» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین که هم اکنون در تونس به سر می برد اعلام کرد که فرانسه قصد دارد پیش نویس طرحی را درخصوص فلسطین به شورای امنیت ارائه دهد.

وی در این خصوص افزود: فرانسوی ها ایده هایی را در خصوص فلسطین دارند که آن را در قالب طرحی به شورای امنیت ارائه خواهند کرد.

ابومازن همچنین از تلاشهای فرانسه در این راستا قدردانی و تصریح کرد: با این وجود کمیته ای متشکل از پنج کشور عربی مکلف به پیگیری مسئله فلسطین و رایزنی با فرانسه و دیگر کشورها در این خصوص است.

کد مطلب 2579625

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