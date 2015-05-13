فرانسه طرحی درخصوص فلسطین به شورای امنیت ارائه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، «ابومازن» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین که هم اکنون در تونس به سر می برد اعلام کرد که فرانسه قصد دارد پیش نویس طرحی را درخصوص فلسطین به شورای امنیت ارائه دهد.

وی در این خصوص افزود: فرانسوی ها ایده هایی را در خصوص فلسطین دارند که آن را در قالب طرحی به شورای امنیت ارائه خواهند کرد.

ابومازن همچنین از تلاشهای فرانسه در این راستا قدردانی و تصریح کرد: با این وجود کمیته ای متشکل از پنج کشور عربی مکلف به پیگیری مسئله فلسطین و رایزنی با فرانسه و دیگر کشورها در این خصوص است.