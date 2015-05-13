۴ سرای محله در رشت آماده بهره برداری است

مظفر نیکومنش نودهی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این خبر توضیح داد:اعتبار لازم برای این سرای محلات در بودجه امسال پیش بینی شده که در چهار محله از شهر رشت راه اندازی می شوند.

وی ادامه داد: با تامین فضای لازم برای ایجاد این سرای محلات، سه سرای محله آماده بهره برداری است و در صورت تامین فضای مناسب، چهارمین سرای محله نیز به زودی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

نیکومنش درباره مکان این سرای محلات گفت: این سرای محلات در محله های وولکس، حمیدیان، سعدی و ضیابری افتتاح خواهند شد و در صورت تامین اعتبار و فضای لازم، سایر محلات رشت نیز دارای سرای محله خواهند شد.

با انتصاب شهردار جدید، ایجاد سرای محلات در ۵۵ محله رشت، یکی از برنامه های جدی شهرداری در حوزه خدمات رسانی شهری در دستور کار قرار گرفته است.