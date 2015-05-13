خام فروشی معادن ظلم به صنایع است/برای خارجیها شغل ايجاد كرده ايم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصالح جوکار سه شنبه شب در جلسه شورای اداری استان یزد که با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، اظهار داشت: خوراک بخشی از صنایع معدنی استان یزد، از معادن این استان استخراج می شود اما به جای اینکه در اختیار صنایع قرار گیرد، به بندرعباس رفته و از آنجا با کشتی ها به خارج از کشور صادر می شود و صنایع جوار معدنی یزد باید برای تامین خوراک خود به استانهای زنجان و ... مراجعه کنند.

وی این اقدام را ظلمی بزرگ به صنایع جوارمعدنی دانست و افزود: واحدهایی که می توانند سه شیفته کار کنند، به دلیل نبود خوراک اولیه، تک شیفت کار می کنند و مواد معدنی ما در واقع برای خارجی ها شغل ایجاد کرده است.

جوکار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انرژی عظیم خورشیدی که در استان یزد وجود دارد، بیان کرد: شدت تابش خورشید در استان یزد به حدی است که همه از آن به سایه پناه می برند اما متوجه این ثروت عظیم نیستیم و تاکنون بهره ای از آن نگرفته ایم در حالی که بخش خصوصی آماده سرمایه گذاری برای تولید انرژی از خورشید است.

نماینده مردم یزد و اشکذر گفت: می توان با استفاده از انرژی خورشیدی، برق تولید کرد و آن را به دیگر کشورها صادر کرد ضمن اینکه در حال حاضر ترکیه برای خرید برق از ایران اعلام آمادگی کرده است.

وی با اشاره به اینکه معاون اول رئیس جمهور، مسئولیت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را بر عهده دارد، عنوان کرد: عدم اجرای قانون یا دور زدن قانون، عامل اصلی مفاسد اقتصادی است و در استان یزد هم حقوق دولتی و هم حقوق مردم استان یزد زیر پا گذاشته شده و میلیاردها پولی که باید به این استان اختصاص می یافت با دور زدن قانون پرداخت نشد و این یک رانت خواری بزرگ است که اگر این پول به استان یزد داده می شد، یزد به بودجه دولتی نیاز نداشت.

جوکار در زمینه تخصیص بودجه به استان یزد نیز اظهار داشت: یزد هزار میلیارد تومان درآمد دارد اما یک چهارم آن هم به استان اختصاص داده نمی شود اما پیشنهاد می کنیم یزد را مدتی پایلوت طرحی قرار دهید که درآمدش را صرف خودش کند و هیچ کمکی نیز از بیرون استان دریافت نکند آنگاه شاهد تحول عظیمی در این استان و برخی دیگر از استانهای کشور خواهیم بود.