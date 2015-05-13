نگاه مدیریت شهری در رباط کریم حمایت از تولید و صنعت است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی ندرزاده شب گذشته در جمع اعضای هیئت مدیره شهرک صنعتی پاسارگارد بر لزوم حمایت از اقشار صنعتگر و تولید کننده در چنین مقطع را یکی از اولویت های هر مدیر یاد کرد و اظهار داشت: همه مسئولین و دلسوزان چرخه اقتصاد کشور بایستی در راستای جلوگیری از انتقال سرمایه ها به خارج ازکشور به واسطه فراهم شدن زمینه های به کارگیری سرمایه ها در فرآیند تولیدات داخلی ورود پیدا کنند.

وی هر گونه رفتار غیر متعارف را با صاحبان صنعت و تولید را امری غیر عقلانی خواند و افزود: هر گونه رفتار غیر منطقی و غیر متعارف با یک قشر صنعتگر و تولید کننده می تواند ضمن از بین بردن انگیزه تلاش در عرصه اقتصادی تبعات ناخوشایندی را در پی داشته باشد.

ندرزاده ادامه داد: باید نگرش و رفتار خود را با قشر صنعتگر و تولید کنند تغییر دهیم و هر آنچه در شان و کرامت این دسته از اقشار است را بکار ببریم.

معاون اداری و مالی شهرداری رباط کریم همچنین ادامه داد: استفاده بهینه از منابع انسانی و تحقق شایسته سالاری در فرآیندهای مختلف تولید و برقراری عدالت سازمانی در حوزه نیروی انسانی را باید در سطوح مختلف تقویت کنیم تا بتوانیم از این رو صادرات دانش بومی وتوانمندی های تکنولوژیکی به سایر کشورها را در دستور کار خود قرار دهیم.

این مسئول همچنین بر لزوم افزایش کیفیت و کمیت تولید با استمرار آن و کشف و اجرای راه حل های بهتر در تولید را مورد تاکید قرار داد و گفت: بایستی در راستای تخصصی شدن تولیدات، خود را بر اساس تقویت مبانی علمی و کاربردی حوزه تولید در کشور در دستور کار قرار دهیم تا بتوانیم در حوزه اقتصادی به رشد و بالندگی کامل برسیم.

در ادامه نیز رئیس هیات مدیره شهرک پاسارگارد کاظم آباد ضمن اظهار خرسندی از دیدگاه این مسئول در قبال صاحبان صنعت و تولید گفت: باید در راستای نهادینه کردن استقلال فرهنگی و اجتماعی به واسطه استقلال تولیدی و اقتصادی در سایه اتحاد و همدلی انگیزه و امید را در دولت تدبیر و امید در میان صاحبان صنعت و تولید دو چندان سازیم.

جلیلی رفتار برخی افراد در مقابل تلاشگران عرصه اقتصادی کشور را موجب متضرر شدن تولید و صنعت در کشور دانست و اظهار داشت: نباید با برخی رفتارهایی که نشات گرفته از ناامیدی است را در میان صنعتگران از خود بروز دهیم.

وی در پایان از معاونت شهرداری رباط کریم که با دیدگاه روشنگرانه و کارشناسی در جمع صنعتگران به سخنرانی پرداخت قدردانی کرد و خواستار تعامل دو سویه شد.