قرآن درمانگر همه دردها، رنجها و مشکلات بشر است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله جوادی آملی در درس تفسیر خود در مسجد اعظم قم و در تفسیر آیاتی از سوره مبارکۀ شورا، به جایگاه توبه در اسلام اشاره کردند و فرمودند: انسان زمانی که مرتکب گناه و لغزش می شود، برای اینکه مغفرت الهی شامل او شود، باید از عمل زشت خود عذر خواهی کند، این عذر خواهی در مکتب اسلام به صورت توبه بیان شده است.

وی ادامه داد: استغفار از جایگاه با ارزشی در اسلام برخوردار است و راه قبول غفران الهی هم همین است، ولی آنچه در استغفار مهم است، این است که باید استغفار طوری باشد که مورد اجابت خدا قبول بگیرد.

آیت الله جوادی آملی با اشاره به اینکه پذیرش توبه شرایطی دارد و هر توبه ای پذیرفته نمی شود، اظهار داشت: مشرکین از جمله گروه هایی هستند که استغفار آنها پذیرفته نمی شود و مورد مغفرت خدا قرار نمی گیرند. اهمیت این مطلب جایی بیشتر آشکار می شود که حتی به پیامبر اکرم(ص) هم دستور داده شد برای آنها طلب مغفرت نکند و این بخشیده نشدن این گروه یک سنت از جانب خدا است.

این مرجع تقلید ابراز داشت: قرآن کتابی آسمانی، منبع همه فیوضات، درمانگر همه دردها، رنجها و مشکلات بشر است که از سوی خداوند و به صورت وحی بر قلب پیامبر(ص) نازل شده و گاهی آن قدر این نزول سنگین بوده که حتی فرشتگان تحمل آن را نداشتند و تنها پیامبر گرامی اسلام بودند که این عظمت نزول را تحمل می کردند.

وی خاطرنشان کرد: هدف از خلقت بشر، اطاعت از دستورات الهی و قرارگرفتن در مسیر سعادت است و قرآن کریم همان کتاب قوانین الهی است که به وسیله پیامبر خاتم(ص) به سوی مردم فرستاده شده تا مردم را از همراهی و همراه کردن با ظالمان و بت پرستان، عبادت غیر خدا و از گرفتار شدن از عذاب الهی بترساند.

آیت الله جوادی آملی با بیان اینکه بشارت دادن به بهشت به کسانی که در مسیر حق و حقیقت و اطاعت از فرمان الهی گام بر می دارند، یکی دیگر از اهداف نزول قرآن به وسیله پیامبر خاتم(ص) است، گفت:خداوند به بت پرستان و کسانی که دین حق را رها کردند و به سوی نا اهلان شتافتند هشدار می دهد که شما چیزهای را برای پرستش انتخاب کردید که از خود هیچ اختیاری ندارند و نمی توانند از خود دفاع کنند چه برسد به شما که وابسته به او هستید.

وی اظهار داشت: طبق وعده خداوند در قرآن کریم اگر انسان در هرکاری خدا را در نظر داشته باشد و برای رسیدن به خدا قدم بردارد، خدای متعال هم با او خواهد بود.