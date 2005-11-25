دور تازه خشونت ها و اقدامات تروريستي در عراق ؛ جاسازي بمب و مواد منفجره در اسباب بازي كودكان

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از راديو آمريكايي" سوا" ، وزارت دفاع عراق اعلام كرد كه نيروهاي عراقي خودرويي را كشف كرده اند كه مملوء از اسباب بازي هاي كودكان است كه داخل آن بمب هاي دستي جاسازي و مواد منفجره جاسازي شده است، اين خودرو در غرب بغداد كشف شد.



يك سرباز عراقي در انفجار بمب در منطقه الخالديه نزديك فلوجه كشته شد و دو تن ديگر زخمي شدند.



روز گذشته نيز،انفجار يك خودروي بمبم گذاري در منطقه المحموديه در جنوب بغداد، 31 كشته و بيش از 20 زخمي برجاگذاشت.



منابع امنيتي عراق پيشتر از كشته شدن سه عراقي از جمله يك افسر ارتش و كمسير پليس در حملات مسلحانه در بغداد و تكريت خبر داده بودند.



افراد مسلح همچنين معاون رئيس دانشكده آموزشي دانشگاه المستنصريه را به قتل رساندند.

ارتش آمريكا نيز از كشته شدن سه نظامي خود در جنوب غرب ومركز بغداد در تيراندازي افراد مسلح خبر داد.



شبكه العربيه نيز از 14 كشته و 23 زخمي در انفجار خودروي بمب گذاري شده در حله خبر داد.



انفجار مهيبي پايگاه هوايي نظامي در كركوك را عصر ديروز به لرزه درآورد.



ارتش آمريكا در شهر كركوك اعلام كرده است به افرادي كه اطلاعاتي را درباره كساني كه در انجام اقدامات تروريستي در اين شهر دست دارند، ارائه كنند، پاداش هاي نقدي فراواني داده خواهد شد.



ليث كبه سخنگوي نخست وزير عراق نيز از فرار مردان مسلح به سوريه از منطقه مرزي القائم خبر داد.



ليث كبه مردان مسلح را افراد خطرناك توصيف كرد و از سوريه خواست براي دستگيري اين افراد،همكاري كند.



از سوي ديگر وزارت دفاع آمريكا براي احتمال كاهش نظاميان آمريكايي در عراق برنامه ريزي مي كند،



به گفته زلماي خليل زاد سفير آمريكا در عراق، پس از برگزاري انتخابات پارلماني امكان آغاز عمليات كاهش نظاميان آمريكايي در اين كشور وجود دارد.