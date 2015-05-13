نیمی از جمعیت البرز عضو شرکت های تعاونی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی ایمانی شامگاه سه شنبه در نخستین نشست ستاد عالی هماهنگی و توسعه تعاون البرز که با حضور معاون وزیرکار در محل استانداری البرز برگزار شد، گفت: این نشست پیرو تفاهنامه امضا شده مبنی بر پایلوت شدن البرز برای اجرای طرح توسعه شرکتهای عمران شهرستان تشکیل شده است.

وی افزود: ۳۵ عضو این ستاد توسط استاندار البرز منصوب شده اند و اهدافی چون ارتقای سهم تعاون در اقتصاد کشور، توسعه فرهنگ تعاون بین آحاد جامعه از طریق توزیع عادلانه ثروت، توسعه همکاریهای دو جانبه، افزایش سطح اشتغال مولد با تاکید بر مدیریت و مالکیت نیروی کار تعاونی را دنبال می کند.

به گفته ایمانی تا کنون سه هزار و ۳۴۲ تعاونی در البرز با عضویت یک میلیون و ۲۱۱ هزار و ۴۴۲ نفر و اشتغالزایی ۵۱ هزار نفر در البرز به ثبت رسیده و نیمی از جمعیت استان عضو شرکت های تعاونی هستند.

وی افزود: از این میان سهم شرکت های تعاونی اعتباری یک درصد، شرکت های تعاونی نوع جدید نیم درصد، چند منظوره سه درصد، حمل و نقل یک درصد، خدمات ۲۶ درصد، صنعت ۱۷ درصد، عمران یک درصد، فرش دستبافت دو درصد، کشاورزی ۱۹ درصد، مسکن ۱۹ درصد و سهم تعاونی های معدن یک درصد است.

میرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی البرز اختصاص هشت میلیارد ریال وام با کارمزد ۴ درصد از محل صندوق توسعه امید به تعاونی های استان، فعال سازی شرکت های تعاونی فراگیر ملی، تشکیل نخستین تعاونی سهامی عام استان، تشکیل شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی، برگزاری سمینار شیوه های نوین بازاریابی، ایجاد سامانه مجازی محصولات کشاورزی و انعقاد تفاهم نامه با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی البرز از جمله اقدامات پس از امضای تفاهم نامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استانداری البرز اعلام کرد.