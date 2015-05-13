به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد بشیری سه شنبه شب در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه شرق استان تهران با اشاره به پتانسیل و ظرفیت رسانه ای در شرق استان تهران اظهار داشت: خوشبختانه در شهرستان های شرق استان تهران فعالیت رسانه ای از پویایی بالایی برخوردار است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی اصحاب رسانه، تعداد خبرنگاران و رسانه ها در شرق استان تهران از برخی استان های کشور بیشتر است و این نشان دهنده پتانسیل و ظرفیت این منطقه در زمینه اطلاع رسانی است.

وی با اشاره به رسالت خطیر خبرنگاران در عصر حاضر ادامه داد: خبرنگاران از جمله اقشاری هستند که در پویایی و پیشرفت و تعالی کشور نقش مهمی را ایفا می کند و باید اصحاب رسانه نسبت به این موضوع واقف باشند.

بشیری اضافه کرد: خبرنگاران به عنوان حلقه واسط میان مسئولان و مردم محسوب می شوند و در این راستا اصحاب رسانه انتظارات و درخواست ها و دغدغه های مردم را به گوش مسئولان رسانده و خدمات مدیران را برای مردم بازگو می کنند به همین خاطر زبان رسانه، زبان مردم است.

نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت گسترش فرهنگ نقد سازنده در کشور گفت: مسئولان نباید از خبرنگاران توقع تعریف داشته باشند.