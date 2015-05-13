آمادگی ایران برای ارسال سه فروند هواپیما تا ۲۴ ساعت آینده به یمن

به گزارش خبرگزاری مهر، ارتارین کازین مدیر برنامه جهانی غذا (WORLD FOOD PROGRAMME ) در گفتگوی تلفنی با حسین امیرعبداللهیان، معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه از آمادگی این آژانس برای ارسال کمک های غذایی و دارویی جمهوری اسلامی ایران به مردم یمن خبر داد.

کازین اظهار داشت: کارکنان برنامه جهانی غذا به رغم مشکلات و دشواری های موجود به فعالیت های انسان دوستانه خود در هشت استان یمن از جمله صعده، عمران و عدن ادامه می دهند و در این چارچوب برنامه جهانی غذا آمادگی دارد تا با تشکیل تیم مشترک با جمهوری اسلامی ایران فعالیت های خود را در یمن افزایش دهد.

معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه نیز در این گفتگو ضمن تشکر از اقدامات WFP و خانم کازین گفت: ارسال کمک های انسان دوستانه به مردم یمن از ابتدای تجاوز نظامي به اين كشور مورد توجه جمهوری اسلامی ایران بوده و بر این اساس به تلاش های خود در این زمینه در چند مسیر مختلف کماکان ادامه می دهد. جمهوری اسلامی ایران ضمن تقدیر از فعالیت های برنامه جهانی غذا آمادگی دارد تا طی ۲۴ ساعت آینده سه فروند هواپیمای هلال احمر حامل کمک های غذایی و دارویی را از طریق این آژانس به یمن منتقل کند.

امیرعبداللهیان افزود: مهمترین مساله توقف فوری کشتار مردم مظلوم و بی دفاع یمن بویژه زنان و کودکان این کشور است و تهران در این زمینه به مشورت های خود با دبیرکل و دیگر شخصیت های بین الملی ادامه می دهد و معتقد است بحران یمن تنها از طریق سیاسی قابل حل است.