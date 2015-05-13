توقف اعزام تروریست به خاورمیانه مستلزم عزم جهانی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، «عبدالله دوم» پادشاه اردن در دیدار با «بوجار نیشانی» رئیس جمهوری آلبانی در تیرانا پایتخت این کشور، اعلام کرد که افراطی گری و تروریسم خطراتی هستند که همه دنیا از آفریقا گرفته تا آسیا، اروپا و حتی آمریکا را تهدید می کنند.

وی همچنین بر لزوم توقف جریان اعزام تروریستها به منطقه خاورمیانه تاکید و اعلام کرد که مسئله ممانعت از ورود پیوسته تروریستها به خاورمیانه یک مسئله جهانی است و یک عزم و همکاری جهانی می طلبد.

وی در این سفر با نیشانی درخصوص آخرین تحولات منطقه ای و جهانی و همچنین گسترش همکاریهای دوجانبه به بحث و رایزنی پرداخت.