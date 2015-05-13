سنندج میزبان همایش هویت و سینمای کردی/ ۴ فیلم روی پرده می روند

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال برگزاری همایش ها و نشست های تخصصی در استان کردستان، برای اولین بار همایشی با عنوان هویت و سینمای کردی به همت مرکز تحقیقاتی کردستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج و با حضور شماری از اساتید برجسته کشوری برگزار می شود.

این همایش منطقه ای با محورهای هویت فرهنگی و سینمای کردی، هویت دینی و سینمای کردی، هویت اجتماعی و سینمای کردی، هویت فردی و سینمای کردی و نظریه ها و رویکردهای نوین در هویت و سینمای کردی طی روزهای ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت ماه سال جاری در پردیس سینمایی بهمن سنندج برگزار می شود.

دبیر علمی همایش ملی هویت و سینمای کردی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های پیش بینی شده عنوان کرد: برگزاری این همایش در خصوص سینمای کردی برای اولین بار در استان کردستان صورت می گیرد و انتظار می رود با برگزاری موفق آن زمینه برای توسعه فعالیت های مرتبط با این موضوع در استان کردستان و سایر مناطق کردنشین کشور فراهم شود.

خسرو سینا که همزمان مدیر گروه هنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج نیز هست، ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است که در دو روز برگزاری نشست علاوه بر انجام ۹ سخنرانی مرتبط با محورهای همایش، کارگاه ها و پنل های تخصصی مرتبط با هویت سینمای کردی در سنندج برگزار شود.

وی با اشاره به حضور اساتید برجسته کشوری برای سخنرانی و همچنین تدریس در کارگاه های آموزشی گفت: برگزاری این همایش فرصت خوبی است تا فعالان حوزه سینمای کردی در یک محل جمع شده و در خصوص تبادل تجربه و همچنین راهکارهای تقویت سینمای کردی با هم به بحث و گفتگو بنشینند.

رئیس دپارتمان هنر و معماری مرکز تحقیقاتی کردستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج به نمایش چهار فیلم کردی برای اولین بار خبر داد و افزود: این چهار فیلم در چهار سانس مختلف در پردیس سینمایی بهمن سنندج اکران می شوند و قرار است نشست های بررسی و نقد این فیلم ها نیز با حضور عوامل تهیه آنها برگزار شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری کارگاه های آموزشی در جریان برگزاری این همایش دو روزه افزود: کارگردانی و نظریه های پسااستعماری با حضور احمد الستی استاد دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران، کاربرد نظریه ها در تحلیل سینما با حضور صادق رشیدی استاد دانشگاه هنر تهران و گفتمان فرهنگی و سینما با حضور فرزان سجودی رئیس نشانه شناسی فرهنگستان هنر سه کارگاهی است که طی دو روز در سنندج برگزار می شوند.

سینا با اشاره به نحوه حضور در کارگاه های آموزشی عنوان کرد: افرادی که تمایل برای حضور در کارگاه ها هستند می توانند تا ۲۹ اردیبهشت ماه به سامانه اینترنتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج مراجعه کرده و ثبت نام خود را نهایی کنند که در پایان نیز از سوی این واحد دانشگاه گواهی معتبر برای افراد صادر می شود.

وی به نمایش چهار فیلم کردی از فیلمسازان کردستانی همزمان با برگزاری این همایش خبر داد و اظهار داشت: روز ۳۰ اردیبهشت ماه از سال ۱۹ تا ۲۱ فیلم هزار و یک سیب زنده یاد طاها کریمی کارگردان فقید بانه ای و همان روز راس ساعت ۲۱ تا ۲۳ فیلم زمستان آخر به کارگردانی سالم صلواتی اکران می شود.

دبیر علمی همایش هویت و سینمای کردی گفت: همچنین روز ۳۱ اردیبهشت ماه نیز دو فیلم دیگر اکران می شود که به ترتیب سال ۱۹ تا ۲۱ زمزمه با باد به کارگرداین شهرام علیدی و ساعت ۲۱ تا ۲۳ فیلم «ماندوو» به کارگردانی ابراهیم سعیدی در محل پردیس سینمایی بهمن سنندج به روی پرده می روند.

وی با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته برای نمایش این چهار فیلم در شهرستان مریوان عنوان کرد: قرار است که از ۲۹ تا ۳۱ اردیبهشت ماه نیز و همزمان با برگزاری همایش هویت و سینمای کردی چهار فیلم منتخب در سینما کردستان شهر مریوان نیز برای عموم به نمایش درآیند.

سینا افزود: بعد از نمایش این چهار فیلم که به صورت هر روز یک فیلم به نمایش در می آیند در روز آخر نشستی با حضور عوامل آنها در خصوص نقد و بررسی فیلم ها برگزار می شود که این اقدام با هدف فراگیری فعالیت ها و اقدامات همایش هویت سینمای کردی است.

وی با اشاره به استقبال صورت گرفته برای مشارکت و حضور در این همایش منطقه ای بیان کرد: خوشبختانه استقبال بسیار خوبی صورت گرفت و انتظار می رود سال آینده و با همکاری سایر ادارات و سازمان های دولتی این همایش به صورت بین المللی برگزار شود.

رئیس مرکز تحقیقاتی کردستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت برگزاری این همایش عنوان کرد: خوشبختانه در حال حاضر دانشگاه آزاد در استان کردستان در تمامی حوزه ها متولی برگزاری همایش ها و نشست های تخصصی است که به دلیل ظرفیت های سنمایی در کردستان این همایش نیز برگزار می شود.

امید ورزنده با بیان اینکه سینما در کردستان اهمیت زیادی دارد و باید به صورت علمی به آن پرداخت، افزود: میزان تولید فیلم کوتاه و بلند در کردستان در طول سال و همچنین کسب عنوان های برتر در جشنواره های ملی و بین المللی نشان دهنده ظرفیت های بالای استان کردستان است که انتظار می رود در این حوزه بتوانیم ضمن معرفی استعدادها و توانمندی ها زمینه را برای تقویت بیش از پیش آن فراهم کنیم.

وی از همکاری حوزه هنری و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان و انجمن سینمای جوان دفتر سنندج برای برگزاری این همایش تقدیر کرد و گفت: بدون شک برگزاری موفق این همایش منطقه ای باعث می شود تا زمینه برای برگزاری همایشی بین المللی در استان کردستان با موضوع سینمای کردی فراهم شود.

بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته همایش منطقه ای هویت و سینمای کردی طی روزهای ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت ماه سال جاری در دو نوبت صبح و بعد از ظهر در محل پردیس سینمایی بهمن سنندج برگزار می شود و شرکت برای عموم در این همایش آزاد است.