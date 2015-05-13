راهیابی ۱۰۵طرح برتر به مرحله استانی پنجمین جشنواره جابربن حیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آموزش و پرورش هرمزگان، علی کرمپور با تاکید براینکه جشنواره جابربن حیان دانش آموزان هم راستا با اهداف سند چشم انداز20 ساله کشور است، اظهارداشت:خروجی نظام آموزشی پژوهش محور، تربیت نیروی انسانی شایسته وتضمین کننده آینده کشوراست که در سند چشم انداز یعنی رسیدن ایران به جایگاه اول خاورمیانه در سال ۱۴۰۴ مورد تاکید قرارگرفته است.

کرمپور افزود: با توجه به این مهم که پژوهش از عالی ترین جلوه های اندیشه انسان به شمارمی رود و متخصصان علوم رفتاری نیزتوجه ویژه ای به این امر مهم دارند باید به گونه ای برنامه ریزی و حرکت نماییم که در مسیراعتلای نظام آموزشی کشورمان، تعمیق و ترویج شیوه های نوین جایگزین روشهای منسوخ شده و غیر کاربردی شود.

وی در همین راستا تصریح کرد: روند پرشتاب توسعه علمی و جهش تکنولوژی که سبک زندگی معاصر را به کلی تحت تاثیر قرارداده سبب شده است که در امر آموزش و پرورش اغلب جوامع بیش از پیش به موضوع پژوهش و سوق دادن آموزشهای تحصیلی به شیوه های مرتبط با رویکردهای پژوهشی روی بیاورند تا ضمن بهره گیری از ایده ها و ابتکارات، بهره وری را ضمیمه تربیت نیروی انسانی کنند.

وی ادامه داد: ره آورد این رویکرد نیز نیروی انسانی خلاق و تربیت انسانهایی است که در بسترنظام آموزشی مبتنی بر پژوهش به دانشمندان مبتکر تبدیل گردند و به رشد و توسعه جوامع خویش کمک کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان با اشاره به رقابت جهانی درعرصه های مختلف خاطرنشان کرد: قطعا کشورهای که بتوانند از این وجه مهم حداکثر بهره رابرای نظام آموزشی خود ببرند صاحب جایگاه جهانی برتر خواهند بود که این امرمی تواند درمعاملات پیچیده سیاسی و اقتصادی جهان امروز مزیت های زیادی را به دنبال داشته باشد.

به گفته کرمپور: هرکشوری که خواهان رقابت در این عرصه است باید حداکثر توجه را به آموزشهای پژوهش محور داشته باشد چرا که همه ساله تحقیقات و اقدامات موثر و مفیدی در جوامع توسعه یافته جهت یافتن راهکارهایی برای پرورش و تربیت انسانهایی پژوهشگر طراحی و اجرا می شود.

این مقام مسوول تاکید کرد: تمرکز بر پژوهش محوری درنظام های آموزشی برتردنیا تا جایی است که میلیاردها دلار در این راه هزینه می شود و به واسطه همین سیاست آگاهانه پیشرفت های علمی چشمگیری را در جهان معاصر شاهد هستیم که ضروری است شیوه های ارتقاء جایگاه پژوهش در متن نظام آموزشی میهن مان به سرعت اجرایی شود.

وی خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین بسترهای پرورش نیروی انسانی خلاق که اهمیت آن مورد اشاره قرار گرفت همین جشنواره جابربن حیان است که در برمنطق سند چشم انداز کشور حرکت می کند.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان همچنین تاکید کرد: برای برخورداری از دانش آموزان توانا در تولید علم باید آموزشها و جهت گیری های آموزشی همسو و همنوا با سند چشم انداز باشد که در این راستا باید مدیران ومعلمان گرامی با مشارکت اولیای عزیزنسبت به پیاده سازی شیوه های آموزشی پروژه محور همت داشته باشند.

کرمپور در پایان با قدردانی از میزبانی آموزش و پرورش ناحیه یک بندرعباس و حوزه معاونت ابتدایی این ناحیه در راهبری جشنواره،خاطرنشان کرد: براین امراعتقاد داریم که تحقیق و پژوهش کلید پیشرفت همه جانبه ی کشوراست که برای رسیدن به اهداف سند تحول بنیادین این امر نیازمند مشارکت وهمراهی همه دلسوزان نظام تعلیم و تربیت با آموزش و پرورش کشور است.

معاون ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان نیز با اشاره به جزییات این جشنواره بیان داشت: جشنواره جابربن حیان براساس دستورالعمل وزارتی در چهار قالب جمع آوری اطلاعات، نمایش علمی،آزمایش وطراحی ساخت در سطح آموزشگاه و منطقه برگزار شد که ۱۰۵طرح برتر در دو قالب طراحی ساخت و آزمایش از سراسراستان به مرحله استانی راه یافته و مورد ارزیابی نهایی قرار گرفتند.

مرتضی عباس نسب افزود: برای رسیدن به مرحله استانی این جشنواره از بین ۱۸۴ هزار دانش آموزاستان ۴۰ هزار نفر در نواحی و مناطق با بیش از ۱۳ هزار طرح در قالب طراحی ساخت و آزمایش،جمع آوری اطلاعات و نمایش علمی به هم به رقابت پرداختند که ۱۰۴ طرح با ۲۵۳دانش آموز در دو قالب طراحی ساخت و آزمایش به جشنواره استانی راه یافتند.

وی تصریح کرد: در بخش ارزیابی آثارراه یافته پنج گروه سه نفره کارداوری آثاررا به انجام رسانده که در نهایت از بین کل طرح های موجود پنج طرح برگزیده به جشنواره کشوری راه یافتند که بستری برای راهیابی به جشنواره خوارزمی است.

معاون ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان در پایان از همراهی مسوولان، مشاوران و همچنین اولیا و مربیان که با ایجاد فضای روانی مطلوب و پشتیبانی از دانش آموزان در موفقیت آنان سهیم بوده اند، تقدیرکرد.