به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی گفت: منطق جاهلیت است که به جای عزت و کرامت انسان‌ها، سلطه‌گری و دیکتاتوری به عنوان قدرت، ارزش می‌یابد و به جای برابری انسان‌ها، لگدمال کردن حرمت انسان‌ها و مال و خون آنها جا باز می‌کند.

حمله به یمن، منطق دوران جاهلیت است

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: آیا اکثر بلیاتی که آن روز جاهلیت و عصبیت مردم در جزیره‌العرب حاکم کرده بود، امروز به نوع دیگری در زندگی ملت‌های اسلامی حاکم نیست؟ آیا جنگی که امروز سعودی‌ها علیه ملت مظلوم یمن ایجاد کرده‌اند و هزاران نفر را کشتند و زخمی کردند و زیرساخت‌های این کشور را نابود کردند و دهها میلیون یمنی را در محاصره دارو و غذا قرار داده‌اند، با منطق کرامت و عزت بعثت نبوی تطابق دارد یا منطق جاهلیت؟

لاریجانی گفت: صد رحمت به جاهلیت چون آنها با لوازم آن روز، ظلم و ستم محدودتری داشتند. امروز به برکت بمب‌ها و سلاح‌های کشتارجمعی اهدایی آمریکا و فرانسه، تا توانستند مردم یمن را کشتند و بی‌خانمان نمودند.

وی تصریح کرد: این آقایان سعودی با این کلام پیامبر (ص) چه می‌کنند که فرمود «حال ای مردم مسلمان حقیقتاً برادر مسلمان است، خون و مال هیچ فرد مسلمانی بر هیچ فرد مسلمانی روا نیست.»

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رفتار سعودی‌ها، برادری و مسلمانی است یا دشمنی و کینه‌ورزی؟ پیامبر(ص) فرمود «جبریل درباره هیچ چیز به اندازه دوری کردن از دشمنی‌ با مردم به من سفارش نکرد.»

سعودی‌ها سیاست امویان را در پیش گرفتند

لاریجانی گفت: مگر آنکه مسئولان سعودی همان سیاست امویان را در پیش گرفته باشند؛ یکی از سیاست‌های شیطانی امویان، برتری دادن خلیفه اموی بر رسول خدا (ص) بود.

وی افزود: حجاج ابن عبدالملک نوشت «جانشین من در میان اهلش از فرستاده خدا به سوی آنان گرامی‌تر است. خلفا منزلت بالاتری از پیامبران دارند.»

رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: چطور یک مسلمان که حاکم کشور اسلامی است، حاضر می‌شود برای امیال قدرت‌طلبانه، عزت یک ملت مسلمان را بشکند و ناموس، جان و مال آنها را محترم نشمارد. بعد هم یک عده کشور دیگر را نیز همراه خود کنند و تحت عنوان «ائتلاف دروغین» با پرداخت پول و لابی‌گری، کشورهای قدرتمند را حامی خود نمایند تا هر چه بیشتر بتوانند به مسلمانان ظلم کنند.

دوران جدید، دوران جاهلیت مضاعف است که بعثت از نو باید در آن محقق شود

لاریجانی اظهار داشت: ظاهرا دوران جدید، دوران جاهلیت مضاعف است که بعثت از نو باید در آن محقق شود.

وی گفت: مرتب حرافی می‌کنند که ایران قصد سلطه بر منطقه را دارد، این هم از دروغ‌پردازی‌های آنان است که قصد دارند پشت آن پنهان شوند. در این ۳۰ سال پس از انقلاب، کی و کجا ایران به کشوری کوچک یا بزرگ در منطقه دست‌اندازی یا تجاوز کرد؟

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این شماها بودید که پشت سر صدام جمع شدید تا به ایران حمله کند و بعد هم گفتید ما اشتباه کردیم که چند صد میلیارد دلار به صدام کمک کردیم.

لاریجانی ادامه داد: حتی پس از این اقدامات، وقتی صدام به کویت و سعودی حمله کرد، ما این اقدام صدام را محکوم کردیم و کاری علیه سعودی و کویت نکردیم.

وی گفت: آیا این منطق بعثت بود که رئیس یک کشور اسلامی به رئیس‌جمهور آمریکا و وزیر دفاع آنها بگوید و آنها را تحریک کند که سر مار را بزنید، سر مار در ایران است.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: البته به برکت مجاهدت ملت ایران در دفاع مقدس چنان بنیه دفاعی چه از نظر نیروی نظامی مجاهد و چه از نظر ساخت تجهیزات مهم نظامی در ایران به وجود آمد که هیچ کشوری جرات تعرض به ایران را ندارد. اما سخن این است که با این کارنامه سیاه شما، باز ادعا می‌کنید که ایران سلطه‌گری کرده است!

کمک ایران به حزب‌الله و حماس، ایجاد آبرو برای کشورهای اسلامی بود نه سلطه‌طلبی

رئیس قوه مقننه گفت: اینکه ایران در مقابل تجاوز رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان و غزه از حزب‌الله، حماس، جهاد و مقاومت حمایت کرد تا سیلی محکمی به رژیم صهیونیستی بزند، این سلطه‌طلبی بود یا ایجاد آبرو برای شما که جزو کشورهای اسلامی هستید.

لاریجانی تصریح کرد: این سلطه‌طلبی است یا چشم فتنه اسرائیلی‌ را کور کردن که به شما کشورهای اسلامی گزندی وارد نکند.

وی با اشاره به اظهارات یک مسئول عربی که از هلال شیعی سخن می‌گفت، اظهار داشت: سعودی‌ها ادعا می‌کنند نفوذ معنوی ایران یا قدرت نظامی ایران، مخل حیات آنان است؛ چرا چنین اشتباه محاسباتی دارید، همین امروز با همه خباثتی که علیه ملت یمن داشتید، اگر خدای ناکرده رژیم صهیونیستی به شما حمله کند، ایران از شما دفاع می‌کند، چون ملت شما مسلمان است.

ایران به دنبال امپراطوری‌گری نیست

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ایران نه دنبال امپراطوری‌گری است و نه آن را درست می‌داند بلکه امپراطوری‌گری را مغایر جوهر بعثت نبوی می‌داند که کرامت و عزت انسان‌ها، متن آن است.

وی تصریح کرد: اشتباه سعودی‌ها در این است که میان نفوذ معنوی‌گری و سلطه‌گری، فرق قائل نیستند. سلطه‌گری بر قدرت نظامی و روحیه استعماری استوار است اما نفوذ معنوی بر جاذبه ویژگی‌های الهام‌بخش.

لاریجانی تاکید کرد: وقتی ملل مسلمان دیدند ایران در مقابل آمریکا طی ۳۶ سال ایستادگی نمود، در مقابل تروریست‌های جنایتکار در عراق و سوریه ایستادگی کردند و بزرگترین ضربه را به رژیم صهیونیستی زد، در حالی که صاحبان این رژیم بر جغرافیای عربی سلطه کرده بودند، این تفکر را پسندیدند.

لاریجانی تاکید کرد: ما از خدا می خواهیم شما هم چنین فکری را داشته باشید و جاذبه در دنیای اسلام پیدا کنید.

عربستان به جای حمایت از مسلمانان بر آمریکا و پول تکیه زده است

رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به عربستان سعودی ادامه داد: شما یک قدم از آمریکای استکباری دور شوید، ببینید ۱۰ قدم ما به شما نزدیک می شویم. شما یک تشر به رژیم صهیونیستی بزنید ببینید ما چقدر از شما حمایت می کنیم، شما به جای حرکت در مسیر مکتب نبوی و صیانت از حقوق مسلمانان بر آمریکا و پول تکیه زده اید.

نماینده مردم قم ادامه داد: فکر می کنید با پول می توان فضیلت آفرید، یک روز به جان اخوان المسلمین افتادید و آن وضع را در مصر دامن زدید، یک روز به تروریست ها سلاح و پول می دهید تا در سوریه مردم را بکشند. یک روز لشگرکشی به بحرین می کنید، امروز هم یمن را به خاک و خون می کشید، باید از خود سئوال کنید که چرا باید ملل مسلمان به این رفتارهای ناجوانمردانه جذب شوند.

لاریجانی تاکید کرد: با پول ممکن است زبانی موقت بسته شود ولی قلبی فتح نمی شود.

تلاش برای شکست دیگران با پول، همان دیپلماسی ساندویچی است

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: به خاطر دارم در یکی از ادوار تبلیغات ریاست جمهوری، یکی از کاندیداها روبروی حسینیه ارشاد خیمه تبلیغاتی زده بود و به مردم ساندویچ می داد، عده ای از دانش آموزان به محل تبلیغاتی او رفتند و ساندویچ ها را خوردند و بعد هم به او رای ندادند و سئوال برایشان ایجاد شد که آیا کاری درست کرده اند؟

وی گفت: تلاش برای شکست دیگران با پول، همان دیپلماسی ساندویچی است.

لاریجانی با اشاره به تلاش های عربستان برای جلوگیری از توافق ایران و غرب، گفت: آیا این برای یک کشور اسلامی زشت نیست که در وسط مذاکرات هسته ای وزیر خارجه خود را بفرستد در فرودگاه و درخواست کند که مذاکرات به نتیجه نرسد و وعده های مختلف مثل پایین آوردن قیمت نفت و سایر امور را بدهد؟ خیلی تعجب آور است.

توافق ژنو و بیانیه لوزان با هزار اما و اگر پذیرفته شده است

وی گفت: در ایران هزار اما و اگر در مورد مذاکرات هسته‌ای وجود دارد و به سختی نتایج مذاکرات لوزان و ژنو پذیرفته می‌شود. اینها به دست و پا افتاده‌اند که این امر را به هم بزنند. خب به هم بخورد؛ چه می‌شود؟ شما بزرگ می‌شوید؟

رئیس قوه مقننه تصریح کرد: ایران با سرعت به توسعه فناوری هسته‌ای خود ادامه مي‌دهد تا ظرف پنج سال آینده آمریکا و اقمار بیچاره آنها را پشیمان کند.

وی گفت: تاسف‌آورتر از این رفتارها، فضای شلوغ گفتاری آمریکایی‌‌ها در مساله هسته‌ای ایران است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آنها چند سال درخواست نمودند تا مذاکرات آغاز شود، تعهدات مختلف نمودند؛ نظیر قبول غنی‌سازی در ایران.

کنگره سیستم اجرایی آمریکا را تحقیر می کند

لاریجانی افزود: امروز به دلیل ضعف در حالی که نمی‌توانند شرایط داخلی خود را درست مدیریت کنند، کنگره عملاً سنگی در مذاکرات انداخته و سیستم اجرایی آنان را تحقیر کرده است.

وی ادامه داد: حرف‌های قلدرمآبانه می‌زنند. این جملات تکراری «همه گزینه‌ها روی میز است» آن هم در این روزهای تحقیر‌شدگی قوه مجریه آمریکا به واکنشی ترمیمی از طرف مسئولان آن دیار شباهت دارد تا دیپلماسی هوشمندانه.

علی لاریجانی گفت: از نظر جمهوری اسلامی، چارچوب مذاکرات روشن شده است و این گونه مانورهای ناشیانه سنا، کمترین تاثیری بر سرنوشت مذاکرات نخواهد داشت.

وی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی ضمن حمایت از تیم مذاکره‌کننده، تحولات این دوره نگارش متن را با دقت رصد نموده و مراقبت تام خواهد داشت.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مسئولان مربوطه نیز موظفند نتایج مذاکرات را با نمایندگان مجلس در میان بگذارند و در یک هماهنگی عملیاتی بین قوای کشور درباره آن تصمیم‌گیری خواهد شد.