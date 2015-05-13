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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۹:۱۵

با حضور حجت‌الاسلام خاموشی در قم؛

چهارمین هم‌اندیشی تشکل‌های شاخص جبهه فرهنگی انقلاب آغاز شد

چهارمین هم‌اندیشی تشکل‌های شاخص جبهه فرهنگی انقلاب آغاز شد

قم - چهارمین هم‌اندیشی تشکل‌های شاخص جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی با حضور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در قم آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این هم اندیشی از صبح چهارشنبه با حضور مسئولان ۲۰۰ تشکل شاخص جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم آغاز شده و ظهر پنجشنبه به کار خود پایان می‌دهد.

در روز نخست این هم اندیشی علاوه بر حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، تعدادی از شخصیت‌های کشوری و استانی به سخنرانی خواهند پرداخت.

دیدار با آیت‌الله العظمی جوادی آملی، تشکیل چند کارگاه تخصصی و بازدید از کارگاه ساخت ضریح حرمین عسکریین از جمله برنامه‌های روز نخست این هم اندیشی است.

سخنرانی دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و شعرخوانی استاد مجاهدی و برگزاری میزگرد از برنامه‌های روز دوم این هم اندیشی است.

شعار اصلی این هم اندیشی «تشکل‌های شاخص جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی، کانون همدلی و همزبانی دولت و ملت» است.

کد مطلب 2579670

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