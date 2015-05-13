به گزارش خبرنگار مهر، این هم اندیشی از صبح چهارشنبه با حضور مسئولان ۲۰۰ تشکل شاخص جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم آغاز شده و ظهر پنجشنبه به کار خود پایان می‌دهد.

در روز نخست این هم اندیشی علاوه بر حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، تعدادی از شخصیت‌های کشوری و استانی به سخنرانی خواهند پرداخت.

دیدار با آیت‌الله العظمی جوادی آملی، تشکیل چند کارگاه تخصصی و بازدید از کارگاه ساخت ضریح حرمین عسکریین از جمله برنامه‌های روز نخست این هم اندیشی است.

سخنرانی دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و شعرخوانی استاد مجاهدی و برگزاری میزگرد از برنامه‌های روز دوم این هم اندیشی است.

شعار اصلی این هم اندیشی «تشکل‌های شاخص جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی، کانون همدلی و همزبانی دولت و ملت» است.