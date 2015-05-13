به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای والیبال زیر ۲۳ سال قهرمانی آسیا از روز گذشته در میانمار آغاز شد که در روز نخست تیم‌های چین تایپه، و تایلند به همراه میانمار میزبان مسابقات، موفق شدند حریفان خود را با نتایج مشابه سه بر صفر شکست دهند. ژاپن و کره جنوبی دو قدرت سنتی والیبال آسیا هم در روز نخست یک ست به حریفان خود دادند اما دیدارهای خود را با پیروزی پشت سر گذاشتند.

نتایج نخستین روز مسابقات والیبال قهرمانی زیر ۲۳ سال آسیا به شرح زیر است:

گروه A

* میانمار ۳ - مالدیو صفر

* تایلند ۳ - عربستان صفر

گروه C

* ویتنام صفر - چین تایپه ۳

گروه D

* کره جنوبی ۳ - قزاقستان ۱

* اندونزی ۱ - ژاپن ۳

تیم زیر ۲۳ سال ایران از ساعت ۱۲:۳۰ امروز نخستین بازی خود را برابر هند برگزار می‌کند.