  1. استانها
  2. تهران
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۹:۰۸

قاسمی فرزاد:

وجود تنها یک نشریه برای شهرستان پاکدشت زیبنده نیست

وجود تنها یک نشریه برای شهرستان پاکدشت زیبنده نیست

پاکدشت- فرماندار پاکدشت گفت: در پاکدشت بیش از ۴۰۰ هزار نفر زندگی می کنند که وجود یک نشریه برای این شهرستان با توجه به حجم گسترده فعالیت ها و وجود مردمی انقلابی، اهل علم و هنر زیبنده نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاسمی فرزاد شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب شرق استان تهران با اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در بخش رسانه این منطقه اظهار داشت: شهرستان های شرق استان تهران از قابلیت و توانمندی بالایی در حوزه رسانه برخوردار هستند که این قابلیت می تواند باعث رشد و توسعه هر چه بیشتر این مناطق شود.

فرماندار شهرستان پاکدشت در ادامه با تأکید بر ضرورت فعالیت های رسانه ای گسترده تر در این شهرستان افزود: شهرستان پاکدشت با توجه به نزدیکی به پایتخت و داشتن ویژگی های جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی باید در حوزه رسانه فعال تر از گذشته شود.

این مسئول ادامه داد: در شهرستان پاکدشت بیش از چهارصد هزار نفر زندگی می کنند که وجود یک نشریه برای این شهرستان با توجه به حجم گسترده برنامه ها و فعالیت ها و وجود مردمی انقلابی، اهل علم و هنر زیبنده نیست و باید رسانه های بیشتری در این منطقه فعال شوند.

وی اضافه کرد: از حوزه مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتظار می رود که نسبت به قابلیت های فرهنگی شهرستان پاکدشت توجه بیشتری را صورت دهند و زمینه فعالیت نشریات و رسانه ها را فراهم آورند.

قاسمی فرزاد یادآور شد: برخی شهرستان های دیگر کشور با وجود جمعیت کم تر بیش از شانزده و یا هفده عنوان نشریه با عنوان‌های مختلف روزنامه، هفته‌نامه، ماهنامه، سالنامه و یا گاه‌نامه در آن منطقه منتشر می شود به همین خاطر باید از ظرفیت های موجود در پاکدشت استفاده شود.

کد مطلب 2579678

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها