وجود تنها یک نشریه برای شهرستان پاکدشت زیبنده نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاسمی فرزاد شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب شرق استان تهران با اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در بخش رسانه این منطقه اظهار داشت: شهرستان های شرق استان تهران از قابلیت و توانمندی بالایی در حوزه رسانه برخوردار هستند که این قابلیت می تواند باعث رشد و توسعه هر چه بیشتر این مناطق شود.

فرماندار شهرستان پاکدشت در ادامه با تأکید بر ضرورت فعالیت های رسانه ای گسترده تر در این شهرستان افزود: شهرستان پاکدشت با توجه به نزدیکی به پایتخت و داشتن ویژگی های جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی باید در حوزه رسانه فعال تر از گذشته شود.

این مسئول ادامه داد: در شهرستان پاکدشت بیش از چهارصد هزار نفر زندگی می کنند که وجود یک نشریه برای این شهرستان با توجه به حجم گسترده برنامه ها و فعالیت ها و وجود مردمی انقلابی، اهل علم و هنر زیبنده نیست و باید رسانه های بیشتری در این منطقه فعال شوند.

وی اضافه کرد: از حوزه مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتظار می رود که نسبت به قابلیت های فرهنگی شهرستان پاکدشت توجه بیشتری را صورت دهند و زمینه فعالیت نشریات و رسانه ها را فراهم آورند.

قاسمی فرزاد یادآور شد: برخی شهرستان های دیگر کشور با وجود جمعیت کم تر بیش از شانزده و یا هفده عنوان نشریه با عنوان‌های مختلف روزنامه، هفته‌نامه، ماهنامه، سالنامه و یا گاه‌نامه در آن منطقه منتشر می شود به همین خاطر باید از ظرفیت های موجود در پاکدشت استفاده شود.