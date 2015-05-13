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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۹:۴۳

اخبار کوتاه کشاورزی/

کاهش ۴۵درصدی تولید انبه در هرمزگان/خرمای بشاگرد نیازمند حمایت است

کاهش ۴۵درصدی تولید انبه در هرمزگان/خرمای بشاگرد نیازمند حمایت است

بندرعباس - معاون بهبـود تولیـدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی از کـاهش ۴۵ درصدی تولید محصـول انبه در استان خبـر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهادکشاورزی هرمزگان، سید سعید مدرس گفت: سطح زیر کشت انبـه در استان دو هـزار و ۸۰۸ هکتـار است کـه پیش بینـی می شود ۱۲ هزار تن انبه برداشت شود که نسبت به سال گذشته ۴۵ درصد کاهش نشان می دهد.

مدرس افزود: میزان تولید سالیانه انبه ۲۲ هزار و ۴۸۹ تن است که به دلیل شرایط نوسانات دمایی و کاهش بارندگی امسال کاهش تولید داریم.

مدرس ادامه داد : عمده کشت انبه به شهرستانهای میناب و رودان اختصاص دارد.

وی اضافه کرد: ۳۰ درصد انبه بصورت نارس برای مصارف خوراکی و تولید ترشی برداشت  می شود.

مدرس در پایان با بیان اینکه در فصل برداشت حدود هزار و ۴۰۰ نفر مشغول به کار می شوند عنوان کرد : فصل برداشت این محصول از اواخر فروردین شروع و تا اوایل مردادماه است.

خرمای بشاگرد نیازمند حمایت مسئولان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بشاگرد نیز گفت: سطح زیر کشت نخیلات بشاگرد ۸۰۰ هکتار است وسالیانه بیش از چهار هزار تن خرما تولید می شود اما به دلیل نبودن صنایع تبدیلی و بسته بندی این محصول، امکان فروش دربازارهای هدف را ندارد وبیشتر به صورت  سنتی برداشت وبه فروش می رسد و این امر نیاز به حمایت مسئولان استانی و کشوری دارد.

محمد احمدی افزود: عمده نخیلات بشاگرد مضافتی ومرداسنگ است  که در صورت بسته بندی مناسب قابلیت صادرات را دارد.

وی گفت: ۸۰ درصد محصول خرما در این منطقه به دلیل برداشت سنتی و حمل و نقل نامناسب با کیفیت پایین در بازارهای میناب، سیریک و جاسک با کمترین قیمت به فروش می رسد.

احمدی با اشاره به اینکه دربخش زراعی ۲ هزار و ۵۰ نفر مشغول فعالیت هستند بیان داشت: می توان با ایجاد صنایع تبدیلی و تعیین بازارهای هدف بستری برای صادرات و ایجاد اشتغال پایدار در بشاگرد مهیا کرد.

وی گفت: با برنامه ریزی مناسب می توان هر سال بیش از دو هزار تن محصول مرغوب برداشت روانه بازارهای جهانی کرد.

کد مطلب 2579692

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