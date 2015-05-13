کاهش ۴۵درصدی تولید انبه در هرمزگان/خرمای بشاگرد نیازمند حمایت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهادکشاورزی هرمزگان، سید سعید مدرس گفت: سطح زیر کشت انبـه در استان دو هـزار و ۸۰۸ هکتـار است کـه پیش بینـی می شود ۱۲ هزار تن انبه برداشت شود که نسبت به سال گذشته ۴۵ درصد کاهش نشان می دهد.

مدرس افزود: میزان تولید سالیانه انبه ۲۲ هزار و ۴۸۹ تن است که به دلیل شرایط نوسانات دمایی و کاهش بارندگی امسال کاهش تولید داریم.

مدرس ادامه داد : عمده کشت انبه به شهرستانهای میناب و رودان اختصاص دارد.

وی اضافه کرد: ۳۰ درصد انبه بصورت نارس برای مصارف خوراکی و تولید ترشی برداشت می شود.

مدرس در پایان با بیان اینکه در فصل برداشت حدود هزار و ۴۰۰ نفر مشغول به کار می شوند عنوان کرد : فصل برداشت این محصول از اواخر فروردین شروع و تا اوایل مردادماه است.

خرمای بشاگرد نیازمند حمایت مسئولان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بشاگرد نیز گفت: سطح زیر کشت نخیلات بشاگرد ۸۰۰ هکتار است وسالیانه بیش از چهار هزار تن خرما تولید می شود اما به دلیل نبودن صنایع تبدیلی و بسته بندی این محصول، امکان فروش دربازارهای هدف را ندارد وبیشتر به صورت سنتی برداشت وبه فروش می رسد و این امر نیاز به حمایت مسئولان استانی و کشوری دارد.

محمد احمدی افزود: عمده نخیلات بشاگرد مضافتی ومرداسنگ است که در صورت بسته بندی مناسب قابلیت صادرات را دارد.

وی گفت: ۸۰ درصد محصول خرما در این منطقه به دلیل برداشت سنتی و حمل و نقل نامناسب با کیفیت پایین در بازارهای میناب، سیریک و جاسک با کمترین قیمت به فروش می رسد.

احمدی با اشاره به اینکه دربخش زراعی ۲ هزار و ۵۰ نفر مشغول فعالیت هستند بیان داشت: می توان با ایجاد صنایع تبدیلی و تعیین بازارهای هدف بستری برای صادرات و ایجاد اشتغال پایدار در بشاگرد مهیا کرد.

وی گفت: با برنامه ریزی مناسب می توان هر سال بیش از دو هزار تن محصول مرغوب برداشت روانه بازارهای جهانی کرد.