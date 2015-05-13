محمدجواد عطرچیان در گفتگو با مهر در خصوص مشکلی که در مرز ایران و ترکیه برای کامیونها به وجود آمده بود، گفت: در حال حاضر مشکلی برای کامیونهای ایرانی وجود ندارد اما در سمت ترکیه حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ کامیون ترکیهای در صف هستند.
وی با بیان اینکه طرف ترکیه ای اجازه نمی دهد که کامیونهای بیشتری وارد ایران شود، اظهار داشت: در حال حاضر روزانه ۳۵۰ دستگاه کامیون ترکیهای به ایران میآید در حالی که ما ظرفیت پذیرش ۸۰۰ کامیون را داریم.
مدیرکل تعرفه و ترانزیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با اشاره به اینکه طرف ترکیه ای در سوخت رسانی به کامیونهای خود با مشکل مواجه شده است و همین موضوع موجب صف انتظار کامیونها در طرف ترکیه است، بیان کرد: در سال ۹۳، ۷۶ هزار کامیون ترکیهای به کشور ما ترانزیت شده و از جانب ما ۳۷ هزار کامیون به کشور ترکیه وارد شده است.
عطرچیان با اشاره به اینکه هر کامیون ۲۲ تن کالا حمل می کند، در خصوص مسیرهای ترانزیتی جایگزین مسیر ترکیه برای کامیونهای ایرانی، گفت: مسیرهای جایگزین هزینه بیشتری برای صاحبان کالا به دنبال دارد، ضمن آنکه رانندگان برای ورود به ترکیه ویزا لازم ندارند اما برای سایر کشورها ما این مشکل را داریم.
وی تصریح کرد: همانطور که کامیونهای ترکیه ای برای دسترسی به آسیای میانه از مسیر کشورما استفاده میکنند، ما هم برای اتصال به اروپا بهترین مسیری که داریم عبور از کشور ترکیه است، ضمن آنکه ترکیه می تواند از کشورهای حاشیه خزر هم استفاده کند اما به دلیل اینکه جادههای مناسبی ندارند ترجیح میدهد که کامیونها از ایران عبور کند.
مدیرکل تعرفه و ترانزیت سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، تصریح کرد: مسیرهای جایگزین برای کامیونهای ایرانی میتواند مسیرهای آذربایجان - گرجستان - دریای سیاه، آذربایجان- روسیه - روسیه سفید و ارمنستان - گرجستان - دریای سیاه است که اینها به نفع صاحبان کالا نیست و هزینهها را افزایش میدهد.
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